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豪雨重創雲林花生 張嘉郡籲從速從寬從簡補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
豪雨重創雲林花生，立委張嘉郡籲農業部從速從寬從簡補助，連同搶收的花生也要一併補助。記者蔡維斌／翻攝
豪雨重創雲林花生，立委張嘉郡籲農業部從速從寬從簡補助，連同搶收的花生也要一併補助。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣連日豪雨，嚴重影響正值採收季的花生。立委張嘉郡今天下午會同農業部、農糧署及雲林縣府赴虎尾、麥寮、四湖等鄉鎮現勘，要求農業部從速、從寬、從簡進行天然災害補助，同時對提前搶收的花生，也要納入災損補助範圍。

張嘉郡表示，雲林花生不少花生泡水受損，希望農業部全面啟動天然災害現金救助，且不要勞師動眾會勘，依花生轉作登記單進行補助，避免行政流程延誤，造成農民血本無歸。

今年雲林縣一期花生種植面積達4481公頃，較去年增加約500公頃，目前剛進入採收期，卻因接連降雨，採收量不到1成。

張嘉郡表示，因有少部分農民提早搶收，卻因含水量太大，加上多天下雨無法曝曬，若沒有及時烘乾會發霉損壞。尤其缺乏乾燥條件下，盤商擔憂品質而不敢收購，讓農民陷入兩難困境，因此期盼農業部先做緊急因應，協助調度烘乾設備，避免因無法曬乾使災情擴大。

她希望農業部辦理災損勘查認定，不能只侷限泡水的損失，提早採收卻無法曬乾或烘乾而受損的花生，也應一併納入天災救助範圍。

豪雨重創雲林花生，立委張嘉郡籲農業部從速從寬從簡補助，連同搶收的花生也要一併補助。記者蔡維斌／翻攝
豪雨重創雲林花生，立委張嘉郡籲農業部從速從寬從簡補助，連同搶收的花生也要一併補助。記者蔡維斌／翻攝

豪雨重創雲林花生，立委張嘉郡籲農業部從速從寬從簡補助，連同搶收的花生也要一併補助。記者蔡維斌／翻攝
豪雨重創雲林花生，立委張嘉郡籲農業部從速從寬從簡補助，連同搶收的花生也要一併補助。記者蔡維斌／翻攝

張嘉郡 豪雨 雲林

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