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雨區繼續往北擴大！14縣市大雨特報 北北基雷雨轟到5點半

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中央氣象署針對全台14縣市發布大雨特報。聯合報系資料照片
中央氣象署針對全台14縣市發布大雨特報。聯合報系資料照片

中央氣象署下午15時45分針對全台14縣市發布大雨特報，指出西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日基隆、大台北、嘉義以南地區及桃園至雲林山區及有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。影響時間：16日下午至16日晚上。

此外，氣象署並針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時23分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

中央氣象署針對全台14縣市發布大雨特報。中央氣象署
中央氣象署針對全台14縣市發布大雨特報。中央氣象署

大雷雨 嘉義 基隆

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