雨區繼續往北擴大！14縣市大雨特報 北北基雷雨轟到5點半

除了行動電源可能有爆炸起火的風險，就連天天佩戴的藍牙耳機可能也有危機！中國一名男大生日前凌晨戴上藍牙耳機追劇，沒想到耳機突然在耳內爆炸，所幸送醫後聽力未受到影響，他聲稱耳機品牌「不是雜牌」，且銷量很好，讓他相當不解為何會爆炸。

2026-06-16 16:11