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桃機第三航廈內裝曝光 14萬朵浮雲打造的「雲頂天花」亮相見雛形

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈北廊廳目前已啟用，仍在興建的主體預計明年底完工，未來3樓為出境層、4樓為入境層，中間以透明電梯串連、交錯，增加通透性，而第三航廈有別於第一、第二航廈的特色，包含主體航廈規畫5個小飛機登機口、92處自動報到櫃檯，占整體報到櫃檯近5成，以及全台最大的建物屋頂，面積相當於16座足球場。

第三航廈主體東西長414公尺、南北寬242公尺，相當於3座橫放的台北101大樓，而航廈（含南、北廊廳）總樓地板面積58萬平方公尺（地上4層、地下3層），屋頂面積相當於16座足球場。

機場公司報告，第三航廈主體工程經費達1283.73億元，完工後可容納4500萬人次旅運量，加上既有的第一、第二航廈，總計可容納8200萬人次。

未來第三航廈地下層將聯通桃園機場捷運，並規畫B2為行李處理場工區、一樓為巴士接駁區、二樓領取行李、三樓為出境層、四樓為入境層，並將設置18座電梯、2座電扶梯、21座行李轉盤。

機場公司指出，第三航廈將設有6座報到櫃檯，每座長度達49公尺，較第二航廈29公尺大上許多，其中，104處為人工報到，92處為自助報到，占整體報到櫃檯近5成，以達高度智慧化；另外，商業區及貴賓室將集中於出境區，預估免稅店總計占地1萬4000平方公尺。

交通部長陳世凱今前往視察工程進度表示，桃園機場第三航廈為「十大建設」之後，最大的公共建築。桃園機場今年1至5月客運量達2164萬人次，較去年同期成長11%。

轉機旅客達329萬人次，成長14.6%，其中8成為北美與東南亞兩地的轉機，貨運量達108.3萬公噸，較去年同期成長11.4%，客貨運量與轉機量都有兩位數的成長，已形成東亞轉運樞紐之一；他表示，桃園機場從東南亞到北美洲的轉機客已占整體航運量近20%，未來航班、航點、航線也會因為航廈的成立持續增加。

陳世凱說，第三航廈擁有幾個特色，包含第三航廈的「雲頂天花」為全台最大的建物屋頂，相當於16個足球場大，透過16支巨柱把天花板撐起來，也是全台最大的室內空間，屋頂排水管約有10公里；航廈內外共約14萬朵浮雲造型組成的雲頂天花營造動態氛圍，目前施工進度已完成3.9萬朵。

陳世凱進一步表示，雲頂天花的電燈除有往下照的白光，還有由下往上照的RGB的紅藍綠燈光，可配合節慶調節氣氛。

第二，三航的自助報到櫃檯占整體近5成，一般人工報到櫃檯需提前2至2.5小時至機場，未來就算提前3、4小時到機場，只要透過自助報到櫃檯就能直接寄送行李。

第三，陳世凱指出，過去第一、第二航廈出入境上下樓時，是透過手扶梯與電扶梯，其實會有一點小小安全上的風險，而第三航廈規畫設置18座大型電梯，且透過透明電梯讓空間更通透，出、入境旅客也會能視線交替。

此外，在動線設計上簡化旅客樓層轉換，像是出境旅客自報到至登機不需變換樓層，轉機旅客採一站式安檢避免重複安檢，配合電動走道與優化指標，提供旅客更直覺式的導引，為全球旅客帶來更流暢與舒適的搭機體驗。

針對航廈規畫，機場公司總經理范孝倫指出，未來將由華航、長榮及星宇等3家國籍航空進駐第三航廈，考量桃園機場將發展成東亞的轉機樞紐，會以北美及東南亞航線為主，再加上部分其他航線。

機場公司表示，目前東北亞、東南亞、北美、歐洲及中東等市場旅客量皆已超越疫前水準，2025年航線已涵蓋27個國家與106個城市。

為持續拓展全球布局，今年6月起至年底桃園機場將迎來新航點，包含長榮航空開航台北至華盛頓、星宇航空開航台北至布拉格。面對航網擴張與運量成長，機場公司表示，將持續提升客貨運服務量能與轉機效率，攜手機場大聯盟夥伴推動桃園機場朝東亞樞紐機場目標穩健邁進。

桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱今前往視察桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今前往視察桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈「雲頂天花」為全台最大建物屋頂，並配有RGB照明。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈工程。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場 台北101

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