一傳六感染…高雄醫院登革熱群聚源頭找到了 基因定序發現越南境外移入

高雄民生醫院上周爆發登革熱醫院群聚個案，疾管署表示，截至昨天共累計6例個案，相關相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與越南境外移入個案的6月1日發病病毒序列相同，確認為同一起醫院群聚事件。

本群聚案指標個案為高雄市三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。經衛生單位擴大疫情調查及採檢，研判為群聚案件。

疾管署發言人曾淑慧表示，本次群聚個案與6月1日發病的越南境外移入個案的病毒序列相同，是一起1傳6的事件。被感染的6名個案都是病患，一例是一般住院民眾，五例為長照機構轉介而來，目前尚無疫情外擴情形，預計監測至7月12日。

曾淑慧說，該名境外移入個案是6月1日自越南探親返台，在機場因有發燒狀況被發燒篩檢站發現，後續檢驗確診陽性個案，6月1日至11日於民生醫院住院，後續的本土群聚指標個案是在「同病房斜對門」，研判越南個案就是源頭。

另疾管署機動防疫隊持續派員執行防治成效評估及周邊社區風險評估，至今日累計出勤24人次；另衛生單位亦已執行醫院及社區孳生源巡查清除、化學防治及環境整頓工作，並針對群聚單位相關區域工作人員、住院中及回溯已出院病患等風險對象擴大採檢，已採檢1400餘人，除前述確診者外均為陰性。

疾管署監測資料顯示，今年截至6月15日，累計75例登革熱確定病例，其中7例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例及越南9例，今年累計病例數與去年同期79例相當 ，低於2024年同期274例。

國際疫情部分，全球登革熱疫情持續，今年截至4月全球累計報告102萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、玻利維亞及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞及斯里蘭卡等國近期疫情上升，且越南、斯里蘭卡、寮國、柬埔寨、馬爾地夫及東帝汶等國今年病例數高於去年同期。