故宮南院迎暑假 推夏日特展「古人消暑智慧、錯字書法」一次看

迎接暑假，故宮南院即日起推出古人如何消暑特展，以及錯字書法展，邀大家蒞臨博物館避暑兼賞錯字書藝，近距離感受古人消暑智慧，還有運筆當下的思緒與情感溫度。

故宮南院上午舉行夏日展覽記者會，由故宮副院長余佩瑾、南院處長彭子程及三名策展人一同揭開夏日展覽序幕，介紹主要展品。

余佩瑾致詞表示，故宮南院今年夏天提供民眾「走近國寶的N個選項」，不僅有水舞，近期一次推出「清涼一夏－古人如何消暑」、「銷夏：書畫中的夏日意象」及錯字書法特展，共有7件國寶文物，歡迎大家夏日旅遊蒞臨故宮南院，與國寶相遇。

「清涼一夏：古人如何消暑」策展人故宮書畫文獻處助理研究員蔡君彝表示，此次展示古人在無電力時代於食、衣、住、行各方面展現的清涼雅趣。

蔡君彝指出，其中展出國寶文物明代唐寅「採蓮圖」為一「詩書畫合璧」長卷。唐寅以沒骨法及淡墨點染，配合大片留白，營造暑氣漸退、秋意初生的湖塘景致，與後段明代書法家文彭（文徵明兒子）的草書「採蓮曲」相映成趣，也是乾隆赴承德避暑山莊消暑時反覆展玩的重要收藏。

故宮器物處策展人助理研究員張志光則說明，「清涼一夏展」還特選國寶文物北宋「定窯白瓷嬰兒枕」，造型可愛且具冰涼感，是古人夏季消暑理想寢具，值得前來親睹。

另一檔消暑展為「銷夏：書畫中的夏日意象」，展出國寶文物宋代馮大有「太液荷風」，呈現畫家觀察入微寫實功力。策展人蔡君彝表示，畫中荷風滿塘，浮萍遍布，水禽悠游，蝶燕飛舞，一片生意勃發的夏日景象。

故宮南院助理研究員王健宇說明，「錯字書法特展」是以錯字視角切入，強調「有錯字才是真跡」，錯誤中反而能見到書寫當下思緒與情感；展覽分為「似錯非錯」、「知錯能改」、「時代標準」及「錯得漂亮」4個單元。

故宮南院表示，清「肉形石」也與這三檔特展同步展出至9月，請把握時間。