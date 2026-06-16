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諾貝爾和平獎得主馬拉拉：恐懼時仍為堅信事物奮鬥 才是真正勇氣

中央社／ 台北16日電
2026國際扶輪年會於台北登場，諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）16日進行「凝聚社區與人心」主題演講。中央社
2026國際扶輪年會於台北登場，諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）16日進行「凝聚社區與人心」主題演講。中央社

國際扶輪年會睽違32年在台北登場，諾貝爾和平獎得主馬拉拉今天表示，不管個人力量多微小，凝聚在一起共同合作就能形成巨大改變 ；談到遭遇塔利班襲擊的創傷，她說，「恐懼時仍繼續為自己相信的事物去奮鬥，這才是真正的勇氣」。

2026國際扶輪年會13日起於台北登場，2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）等人今天進行「凝聚社區與人心」主題演講。

談起與扶輪社的淵源，馬拉拉指出，她成長於巴基斯坦偏遠山區，多數人沒有網路和手機，也沒有公共圖書館或書店，但當地有扶輪社，父親正是驕傲的扶輪社員，從小看著父親與扶輪夥伴一起提供醫療照護和舉行文化活動，也為消滅小兒麻痺、潔淨水源努力著。

馬拉拉說，她的工作是為女童受教權發聲，曾被禁止上學、挺身對抗時還險遭殺害，如今為全球1億2000多萬失學女童發言。這些女童渴望學習、 貢獻社會、選擇自己的未來。沒有任何地方比阿富汗更令人心痛，在塔利班掌權下，女性被殘酷地隔離，超過12歲的女孩就不能再踏入教室。

28歲的馬拉拉提到，她從11歲投身女童受教權倡議，一開始只有自己和父親，之後並肩同行的人給了她希望。馬拉拉這些年來體認到，一個人無法憑單打獨鬥改變世界，希望大家回到自己的社群時，能共同關注風險中的女孩們。

馬拉拉強調，個人力量很重要，但共同合作能造成巨大改變，不管每個人的力量多小，凝聚在一起就有相當意義，就像女童受教權議題如今在世界各地有400多個倡議組織，共同努力就能改變法律，觸及數百萬女孩。

談到與阿富汗女孩互動的經歷，馬拉拉指出，她們參加地下學校、利用廣播或互相傳遞書籍、筆記，冒著生命危險堅持學習，「這是對抗塔利班的方式之一」。這都提醒著自己必須持續奮戰、不能放棄，自己是追尋這些女孩的腳步在走。

2012年，當時15歲的馬拉拉搭乘校車返家途中，遭到巴基斯坦塔利班武裝分子近距離開槍暗殺。馬拉拉回憶道，當時做了很多手術、吃了很多藥恢復身體健康，但沒有意識到心理創傷的修復，因為這是文化羞恥。

馬拉拉在7年後、上大學時出現「侵入性回憶」（flashback），遭到塔利班攻擊的記憶被喚醒。她分享說，當時健康、學習都因此受到影響，才去尋求心理諮商師的幫助與治療；人們常說她勇敢，好像不需要他人幫助，但其實自己還是有覺得很脆弱的時候。

馬拉拉表示，很開心當時進行心理治療，後來意識到，「恐懼時仍繼續為自己相信的事物去奮鬥，這才是真正的勇氣」。希望能藉自己經歷，讓更多人願意去尋求幫助、幫助他人。

諾貝爾 塔利班 巴基斯坦

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