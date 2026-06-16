桃機第三航廈116年底完工 自助報到升至近5成、年服務4500萬人次

桃園機場第三航廈預計在116年底完工，根據桃園機場規劃，未來第三航廈的自助報到占比將大幅提升至近5成，並且在第三航廈的主航廈也將有5個小型飛機的登機口。

桃園機場第三航廈由英國建築大師、曾獲普利茲克建築獎得主理察·羅傑斯（Richard Rogers）團隊操刀 ，設計將有10萬平方公尺的海洋波浪、16隻鋼構巨柱、室內外合計有13.9萬朵的雲頂天花。

桃園機場第三航廈總經費為新台幣1283.73億元，分為主體航廈、南北登機廊廳、辦公大樓等，規劃將有21個靠站機位，預計116年底完工，未來年服務容量為4500萬人次。

交通部長陳世凱今天赴桃機視察第三航廈最新工程進度，陳世凱指出，第三航廈是10大建設後最大的單一公共建築。

陳世凱表示，桃機的運量會超過5000萬人次，在貨運的部分增長速度非常快，產值也已經翻倍，因此第三航廈對國家未來整體航空運輸的發展相當重要。

他指出，第三航廈的天花板面積有16個足球場這麼大，透過16支巨柱把天花板撐起來，將是全台最大的室內空間，光屋頂的排水管的公里數大概就有10公里這麼長。

陳世凱表示，未來第三航廈將會有大量的自助報到櫃檯，跟過去旅客習慣的人工報到會有點不太一樣，人工櫃檯的長度跟第一航廈跟第二航廈相比，也成長60%到70%，旅客即可提早到機場先寄放行李，並設置18座大型電梯。

陳世凱表示，第三航廈的電燈將有RGB的燈，可以有紅色、綠色跟藍色燈光，往上照射時，天花板將可變色。

桃園機場補充，未來第三航廈的自助報到櫃檯占比將大幅提升到近5成，且與第一航廈跟第二航廈相比，第三航廈的主體航廈將規劃有5個小飛機的登機口等。

陳世凱指出，第三航廈預計在明年底就可以呈現在國人面前，讓旅客可以看到一個嶄新的機場。

陳世凱說，桃園機場東南亞往北美的轉機客占比已經接近20%，將成為亞洲樞紐的機場，未來因應第三航廈落成，整體運輸量、航班跟航點都會增加，貨運也非常暢旺。

桃機公司總經理范孝倫說，未來進駐第三航廈的將以3家國籍航空為主，對於第三航廈的配置也跟3家航空公司進行討論，會以北美、東南亞及其他航線作為未來營運配置。

桃園機場指出，第三航廈的北登機廊廳已經在114年12月25日啟用，第三航廈主體115年上半年已完成封頂及玻璃帷幕，下半年將全面展開室內裝修。