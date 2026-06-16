5旬男遭煙火炸傷神經受損致爪形手 奇美醫人工神經移植助重建功能

外傷往往不僅有傷皮肉，更可能造成周邊神經損傷。一名54歲黃姓男子左手因遭煙火炸傷，導致左上肢神經受損，傷後出現明顯爪形手、手部無力及感覺異常等症狀，經奇美醫院整形外科醫療團隊評估，透過「人工神經移植物」橋接，協助其神經損傷修復，並重拾肢體功能。

奇美醫院整形外科主任陳俊嘉表示，許多外傷病人在表面傷口癒合後，仍長期受麻木、無力或慢性疼痛所苦，這多半是神經受損後遺症，且神經一旦斷裂，可能會形成疼痛性神經瘤，甚至難以找到對的路徑連接而導致肌肉萎縮，也讓神經再生難上加難。

他也分享，54歲黃男左手遭煙火炸傷，左上肢神經受損後除出現明顯爪形手外，其肘部尺神經明顯出現沾黏與壓迫，前臂處更出現局部膨大的「連續性神經瘤」，其中，部分神經束更已斷裂，形成約4公分缺損。

陳俊嘉說，為恢復其神經傳導路徑並降低縫合張力，團隊一併進行神經鬆解、肘隧道減壓、尺神經前位轉位，並結合「人工神經移植物」進行橋接修復，術後追蹤6個月，黃男左前臂麻木感已減輕，手掌也能順利張直，同時也能正常抬肩、曲肘、活動手腕與手指，目前持續接受疤痕照護與後續復健治療。

陳俊嘉說明，「人工神經移植物」技術是經特殊處理的人體神經組織作為修復材料，為複雜外傷後出現長距離神經缺損的病人重建功能，免除傳統手術需切取自體神經痛苦，更讓治療從「保住肢體」進展到「功能恢復」與「提升生活品質」。

陳俊嘉也指出，並非所有周邊神經損傷都適用人工神經修復，須根據受傷時間、缺損長度、神經型態、局部條件及病人功能需求進行個別判斷；複雜外傷治療中，除精密顯微手術技術外，更需搭配術後復健與跨專科整合照護，才能讓神經再生與功能恢復達到最佳效果。