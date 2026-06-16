北部5歲女童嗜睡、四肢無力染腸病毒D68重症 住院2周插管治療中

疾管署今公布新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿5歲女童，5月下旬出現發燒、咳嗽症狀，曾至診所就醫，之後因症狀持續且有嗜睡、無法自行進食等，至急診就醫並收治住院，住院期間出現呼吸急促、高燒及肢體無力，經臨床評估及通報檢驗，確認為急性無力肢體麻痺且感染腸病毒D68型併發重症，目前於加護病房治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，女童5月下旬出現發燒、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、食慾及活動力下降，發病2天就醫返家休養，仍出現嗜睡、呼吸喘，去急診就醫發現支氣管炎、肺炎，住一般病房給予抗生素治療，仍有四肢無力、呼吸困難繼續治療，仍有肢體麻痺且有腦炎脊髓炎，經通報腸病毒重症病檢驗確診，住院2星期多，目前四肢肌力未恢復，仍插管於加護病房治療。

依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次第23周門急診就診計5824人次，較前一周5686人次略升2.4%，近期整體趨勢緩升；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型、腸病毒D68型及克沙奇A10型；今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例含1例死亡，分別為感染腸病毒D68型3例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例。

部分鄰近國家如越南、中國、泰國、韓國、日本及香港近期腸病毒疫情皆快速上升，其中，越南疫情嚴峻，今年截至4月已累計逾3萬4400例，且以腸病毒71型為主。中國今年截至5月已累計逾28萬例，泰國迄今已累計逾1萬3000例，韓國、日本及香港疫情則邁入季節性流行。

疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署表示，國內已進入腸病毒好發季節，容易於校園、托育機構等人口密集場所或家庭中傳播，學童密切互動將增加傳播風險，相關教托育機構應加強幼童健康監測，落實手部衛生、環境清消與通風，並定期以500ppm含氯漂白水加強消毒幼童常接觸之桌面、玩具及門把等表面。家中有嬰幼兒者應落實個人及環境衛生，外出返家於摟抱或餵食嬰幼兒前，務必以肥皂正確洗手，並留意幼兒健康情形，生病應在家休息，以降低傳播風險。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意學幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。