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颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周四之後天氣轉晴、轉熱，端午連假高溫恐逾35度。本報資料照片
周四之後天氣轉晴、轉熱，端午連假高溫恐逾35度。本報資料照片

今天中南部仍持續大雨，台灣天氣到周四之後轉晴、轉熱，端午連假高溫恐逾35度。但端午連假期間恐有熱帶擾動發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風系統目前預報還是呈現分歧的狀態，有模式預測離台灣較近，需要繼續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，周末(20、21日)前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。

吳聖宇表示，颱風系統目前預報還是呈現分歧狀態，傳統物理模式預估颱風發生的位置比較偏北，出現在關島西北方海域，大轉彎往東北的位置也比較偏向日本南方海面，離台灣較遠，對台灣天氣幾乎完全沒有影響。

吳聖宇說，不過AI調整的預報模式普遍認為颱風生成的位置比較偏南，靠近菲律賓以東海域，大轉彎往東北的位置在台灣東南方海域，相對離台灣較近，雖然還不到會威脅台灣或帶來明顯天氣變化的程度，已經需要觀察。因為颱風前身系統仍不明確，會偏向哪一種預報仍然很難講。

吳聖宇表示，但大趨勢似乎都是轉彎往東北的拋物線路徑，有可能會延後太平洋高壓穩定西伸、北抬控制台灣、華南一帶的時間，明確出梅（梅雨結束）的時間還可以再看看。

他說，18日之後到端午節連假「梅雨中斷」預報很明確。下周之後會不會因為颱風北轉，造成高壓東退，鋒面又再度接近的情況可再觀察，如果颱風轉向點越偏西(趨向AI調整預報情況)，鋒面再度往南接近機會就會比較高一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 菲律賓 吳德榮

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