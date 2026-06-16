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第三屆「嘉遊好步道」10月登場 限量1200名額開放報名
嘉義縣年度步道盛事第三屆「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」10月18日上午8時將在阿里山頂湖廣場登場。縣長翁章梁今天宣布，首度串聯頂湖步道與石棹步道群，規畫3條不同難度路線，今起開放網路報名，限量1200個名額，邀請大家走進阿里山，感受秋季步道之美。
翁章梁表示，「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」自2024年舉辦以來深受喜愛，前兩屆分別以頂湖步道及石棹步道群為主軸，今年整合兩大步道系統，路線涵蓋頂湖步道、霹靂山步道、大凍山步道，以及石棹步道群中的茶之道、霞之道、雲之道與櫻之道，欣賞竹林、茶園到森林景觀。
文化觀光局長徐佩鈴說，今年活動分為親子組、健行組及挑戰組3個組別，各開放400人報名。親子組全程約4公里，預計3小時完成；健行組約7公里，預計4小時；挑戰組約10.5公里，需時約4.5小時，是歷年距離最長、挑戰性最高路線，可依體能條件選擇組別參與。
文化觀光局表示，今年活動報名費300元，報名成功可獲得紀念衣及100元市集抵用券，活動設有特色市集，展售嘉義農特產品及美食，今年也持續與社群「運動筆記」及「健行筆記」合作，吸引步道愛好者參與，報名網址https://irunner.biji.co/2026Chiayihiking，名額共1200人，額滿為止。
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