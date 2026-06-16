國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

疾管署公布國內新增1例日本腦炎確定病例，為花蓮縣花蓮市出生滿3個月女嬰，尚未達日本腦炎疫苗接種年齡，無國內外旅遊史及先天疾病史，5月下旬出現發燒及嗜睡症狀至急診就醫並住院治療，住院期間持續有高燒及癲癇性抽搐等症狀，經醫院通報日本腦炎及採檢確診，目前住院治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案5月下旬就醫後就收治加護病房治療，住院期間仍持續高燒病有抽搐等情況，醫師研判有急性瀰漫性腦脊髓炎，不過無法確定，因此經通報由疾管署檢驗確診，目前已住院3周，狀況仍未改善。

林詠青說，個案住家附近無高風險場域，家屬在女嬰身上發現蚊蟲叮咬痕跡，不確定何時被咬，家人也未有相關症狀，感染源仍待釐清。大部分日本腦炎不會有症狀，嚴重者會出現無力、神智不清、昏迷或死亡，嚴重致死率可達3成，且存活後會有神經方面的後遺症。

疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署監測資料顯示，國內今年累計2例日本腦炎確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為4、7、10及3例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署表示，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

請民眾盡量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR3535成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。相關資訊可至疾管署網站https://www.cdc.gov.tw或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。