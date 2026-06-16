森林碳儲存下降 恐削弱氣候減碳效益

樹木減碳效益被高估了！美國森林研究指出，樹木在行光合作用中會生長木材並儲存碳，但氣候變遷卻導致森林的碳儲存能力低於預期。隨著全球氣候極端化現象更明顯，這種生長提早停止的情況將更加顯著，進而削弱樹木對減緩全球暖化的成效。

森林減碳效益弱化

《衛報》報導，哥倫比亞大學地球觀測站最新研究指出，即使樹木持續吸收空氣中的二氧化碳，最終也不一定會將其轉化為能長期儲存碳分子的木材。數據顯示，許多樹木在生長季節結束後仍持續進行光合作用，但這些碳多用於消耗功能而非結構生長。

事實上，木材生長僅限於低乾旱和適宜溫度的時期，當氣候環境變得乾熱時，樹木會因失去內部的物理水壓而停止生長活動，但光合作用仍會以較低速率持續進行。對此，這意味著現有的氣候模型可能高估了森林未來的減碳效益。

氣候干擾樹木生長

《Science X》指出，儘管光合作用會持續到秋季，但樹木生長通常在仲夏就已停止，此時樹木吸收的碳不再轉化為長期儲存的木材，而是用於葉片生長、短期代謝過程、澱粉儲存，或是釋放到土壤中餵養微生物。

如今，隨著全球氣候暖化導致乾旱與熱浪加劇，樹木生長受阻的情況將更加頻繁，若沒有適當的環境條件支持木材生長，這些額外的碳也無法轉化為長期的森林碳匯，這將削弱樹木作為減緩全球暖化的實質效益。

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