再窮不能苦孩子 衛福部啟動兒科倉儲調度計畫…洗腎、心臟病藥列首波

為解決疾病複雜度較高的重難罕症兒童用藥及醫材難以取得問題，衛福部自2019年啟動優化兒童醫療照護計畫，並成立「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，今年更針對用量少但不可或缺的藥品與醫材，預先建立安全存量，以避免臨床急需時還得等待國外進口。

衛福部今舉行「優化兒童醫療照護」記者會，衛福部指出，「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」從三大方向優化協助取得兒科特殊醫藥品，包括「調查需求與聯合採購」、「簡化專案申請流程與協助跨院調度」、「協尋進口商與輔導本土製造」。

衛福部長石崇良表示，0到18歲的小孩身材差很多，用藥劑量落差也大，不過醫材、藥物無太多利潤可循，也不容易取得藥證，讓臨床醫師都要去拜託醫院或藥商專案進口，醫師相當辛苦。

石崇良說，2019年就規畫並建立平台將這些困難取得的兒童醫材及用藥來統一採購，並由健保來協助給付，食藥署也協助進口專案輔導讓程序可以加快，委託中國醫藥大學來做聯合調度平台，至今7年過去，大大降低醫院獨立申請的狀況。目前已與183家醫院（含29間醫學中心）、17個醫學會、47家供應商合作。

調度中心透過專家諮議會滾動式增修管理品項，並依據全國醫院需求調查，協助辦理聯合採購或專案申請進口或製造；若是國內未上市的特殊兒童藥品或醫材，則擔任統一窗口協助向食藥署申請專案核准，自2020年至2025年底，專案申請次數由原本醫院各自辦理之683次，整合為由調度中心統一申請之50次，大幅減少重複申請之行政作業。當個別醫院因臨時需求變動調度品項、數量，調度中心亦可協助媒合雙方醫院，以彈性流通至急需單位，及時提供病童治療。

衛福部醫事司長劉越萍表示，調度中心與一般健保藥品管理模式不同，常用且有健保給付的藥品已有既有監測及通報機制，但部分兒童專用藥品因需求量少、規格特殊，長期面臨取得困難問題。例如部分小兒心臟科用藥僅有成人錠劑規格，臨床上必須將藥錠分割成八分之一，甚至十分之一，以供兒童使用，不僅不方便，也可能影響劑量精準度，部分藥品已由廠商協助製成較適合兒童使用的水劑劑型，提升家長給藥便利性。

劉越萍說，今年也進一步啟動倉儲調度示範計畫，在中國醫藥大學兒童醫院存放備援藥品，針對用量少但不可或缺的藥品與醫材，預先建立安全存量，以避免臨床急需時還得等待國外進口。COVID-19疫情期間曾出現供應鏈中斷問題，部分進口產品海運時間長達數月，對成長中的兒童患者而言恐影響治療時機，因此建立國內備援庫存相當重要。目前試辦藥品及醫材各一項，分別為兒童洗腎醫材、兒童心臟病用藥，未來要不要擴大，會視運作情形再評估。

石崇良強調，「再窮也不能苦了孩子」，也感謝很多臨床醫師長期的協助照顧，不過更需要的是要調整支付標準，會有超過30億元的規模，很快就會陸續不論是兒科、產科、急重難罕等都會大幅提升，給於臨床醫師好的給付，

石崇良最後說，另針對「國家藥品韌性準備計畫」現在已經啟動，已經盤點64項藥品為輔導重點，包含原料藥的取得、國內的製造、多元的供藥、健保價格的保障、FDA審查的程序的加速等等，希望從兒科出發並擴及到全面。而調度中心從進口量、使用量到臨床端的反應，在醫院端、業者端，大家聯合起來讓國人在未來在使用這些藥、很重要的這個基礎用藥不會有缺。