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農業競賽獎金將不再列入老農津貼排富計算 回溯至今年1月1日起

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今修正發布「老年農民福利津貼申領及核發辦法」，農業競賽所獲獎金將視為農業所得，不列入老農津貼排富規定的計算範圍。圖／聯合報系資料照
農業部今修正發布「老年農民福利津貼申領及核發辦法」，農業競賽所獲獎金將視為農業所得，不列入老農津貼排富規定的計算範圍。圖／聯合報系資料照

農業部今修正發布「老年農民福利津貼申領及核發辦法」，針對農民參加政府機關（構）主辦或補助辦理農業競賽所獲得的獎金，以及相關單位就同一次競賽加發的獎金，視為農業所得，不列入老農津貼排富規定的業外所得50萬計算範圍，並可回溯至今年1月1日起領取老農津貼者，避免因獲獎而影響老農津貼請領資格。

農業部表示，政府長期透過農業競賽鼓勵農民精進技術、提升產業競爭力，但部分農民因獲得競賽獎金及相關加發獎金，致年度所得超過老農津貼排富門檻，喪失請領資格。考量競賽獎金屬於鼓勵農業發展及肯定農民專業成果的獎勵措施，不應反而影響農民福利權益，因此檢討修正相關規定。

農業部指出，本次修法明定，政府機關（構）自行辦理或補助辦理的農業競賽獎金及加發獎金，均不列入老農津貼排富所得計算，但相關獎金仍應依所得稅法及有關規定辦理申報及扣繳，並非免納所得稅。

農業部表示，本次修法後，農業部將定期彙送政府機關所報農民獲獎資料，提供勞動部勞工保險局審核，農民免再自行提出申請。經審查符合規定者，扣除競賽獎金後，如農業所得以外所得未達50萬元，且無其他不符資格情形，即可領取當年度老農津貼。

農民 農業部 老農津貼

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