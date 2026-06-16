癌友輕生風險高2至4倍 病團籲心理諮商納健保

最新研究指出，台灣癌症病人輕生風險約為一般人的2至4倍，癌團說，即使政府與民間已提供多項癌友心理支持資源，卻名額有限、以短期服務為主，盼癌友心理諮商納健保。

癌症治療正從「延長生命」走向「全人照護」，癌友心理困擾並不少見，甚至國內外研究皆顯示癌症診斷與自殺死亡風險有關。中華民國乳癌病友協會今天透過新聞稿引述台大醫院研究團隊，分析台灣癌症登記與全國死亡檔資料，發現男性癌症病人輕生風險為一般男性2.46倍，女性則為2.12倍。

其中確診後前3個月是最高風險期，男性輕生風險升至6.57倍，女性升至5.83倍。另一份最新研究也指出，分析台灣1985至2018年侵襲性癌症個案，發現輕生風險約為一般人的2至4倍，意味著確診後面對恐懼、身體變化、家庭壓力、工作經濟負擔與復發擔憂，都應被納入照護範圍。

雖然各界提供多項癌友心理支持資源，如衛福部癌友心理支持方案、癌症希望基金會與台灣癌症基金會等單位都有免費心理諮商，「資源存在不代表病友用得到。」中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，許多病友忙著面對治療決策，不知道自己「需要」或「可以」尋求心理諮商。

黃淑芳提到，即使病友知道資源，仍因名額有限、地點距離、預約流程、經濟負擔或對心理諮商陌生而卻步，甚至有病友曾嘗試諮商，卻覺得效果不如預期，因此放棄尋求專業協助。癌友心理支持不能只靠短期試辦、民間善款或零散補助支撐，應有系統性規劃。

乳癌病友協會呼籲，政府應將癌友心理諮商納入健保給付，建立明確轉介流程，提升諮商可近性。建議在癌症診斷、治療期間與追蹤期設置常規心理篩檢，由個管師、醫療團隊主動告知諮商資源，針對領有重大傷病證明的病友提供健保給付心理諮商，讓諮商內容更貼近病友需求。

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