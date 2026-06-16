大腦活動幾乎一致…有聲書能取代紙本？研究：翻書優勢難取代

儘管有聲書近年快速普及，不少人仍認為「用聽的不算閱讀」。不過，最新研究指出，大腦在閱讀文字與聆聽有聲書時，其實會啟動幾乎相同的語言處理區域，但若想提升理解力與認知能力，傳統閱讀仍具優勢。

據美媒《psychologytoday》報導，美國越來越多人因工作繁忙而放棄閱讀，僅有51%的成年人表示自己在過去一個月讀過書，而有40%的人坦言，閱讀並非生活中的優先事項。相較之下，每6人就有1人在最近一個月內聽過有聲書。

由美國康乃爾大學布朗芬布倫納轉譯研究中心（The Bronfenbrenner Center for Translational Research）整理的研究顯示，2019年一項腦科學研究利用功能性磁振造影（fMRI）觀察受試者閱讀與聆聽相同故事時的大腦活動，結果發現兩者的神經活動圖譜幾乎一致。後續2024年的研究也得到類似結論，證實無論是透過眼睛閱讀還是透過耳朵接收資訊，大腦負責理解故事內容的區域大致相同。

然而，研究人員也提醒，「大腦處理方式相似」不代表效果完全一樣。康乃爾大學發展心理學家羅伯特‧斯騰伯格（Robert Sternberg）指出，閱讀是一種能長期累積認知能力的活動，而有聲書是否能達到相同效果，目前仍缺乏明確證據。

2022年一篇涵蓋46項研究的統合分析發現，當聽眾無法自由控制播放速度時，整體理解能力與推論能力往往低於閱讀者。研究者認為，閱讀時可以放慢速度、重讀困難段落，甚至停下來思考。相較之下，聽有聲書通常必須跟隨旁白節奏前進，因此較難深入消化內容。

此外，多數人聽有聲書時往往同時開車、運動或做家事，研究指出，這類一心多用的情況會分散注意力，降低資訊留存率，進一步影響理解效果。

研究團隊最後表示，有聲書仍是接觸知識與閱讀內容的好工具，特別適合通勤、運動或休閒娛樂時使用，但如果目的是學習知識、記憶細節或閱讀較複雜的內容，傳統閱讀仍是更理想的選擇。簡單來說，聽書與看書都能讓人理解故事，但若希望訓練思考能力與深化學習成果，「翻開書本」仍無可取代。