快訊

阿爾巴尼亞不出售！川普女婿千億投資渡假村 引爆反政府示威

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

聽新聞
0:00 / 0:00

大腦活動幾乎一致…有聲書能取代紙本？研究：翻書優勢難取代

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，大腦在閱讀文字與聆聽有聲書時，其實會啟動幾乎相同的語言處理區域。示意圖／Ingimage
研究指出，大腦在閱讀文字與聆聽有聲書時，其實會啟動幾乎相同的語言處理區域。示意圖／Ingimage

儘管有聲書近年快速普及，不少人仍認為「用聽的不算閱讀」。不過，最新研究指出，大腦在閱讀文字與聆聽有聲書時，其實會啟動幾乎相同的語言處理區域，但若想提升理解力與認知能力，傳統閱讀仍具優勢。

美媒《psychologytoday》報導，美國越來越多人因工作繁忙而放棄閱讀，僅有51%的成年人表示自己在過去一個月讀過書，而有40%的人坦言，閱讀並非生活中的優先事項。相較之下，每6人就有1人在最近一個月內聽過有聲書。

由美國康乃爾大學布朗芬布倫納轉譯研究中心（The Bronfenbrenner Center for Translational Research）整理的研究顯示，2019年一項腦科學研究利用功能性磁振造影（fMRI）觀察受試者閱讀與聆聽相同故事時的大腦活動，結果發現兩者的神經活動圖譜幾乎一致。後續2024年的研究也得到類似結論，證實無論是透過眼睛閱讀還是透過耳朵接收資訊，大腦負責理解故事內容的區域大致相同。

然而，研究人員也提醒，「大腦處理方式相似」不代表效果完全一樣。康乃爾大學發展心理學家羅伯特‧斯騰伯格（Robert Sternberg）指出，閱讀是一種能長期累積認知能力的活動，而有聲書是否能達到相同效果，目前仍缺乏明確證據。

2022年一篇涵蓋46項研究的統合分析發現，當聽眾無法自由控制播放速度時，整體理解能力與推論能力往往低於閱讀者。研究者認為，閱讀時可以放慢速度、重讀困難段落，甚至停下來思考。相較之下，聽有聲書通常必須跟隨旁白節奏前進，因此較難深入消化內容。

此外，多數人聽有聲書時往往同時開車、運動或做家事，研究指出，這類一心多用的情況會分散注意力，降低資訊留存率，進一步影響理解效果。

研究團隊最後表示，有聲書仍是接觸知識與閱讀內容的好工具，特別適合通勤、運動或休閒娛樂時使用，但如果目的是學習知識、記憶細節或閱讀較複雜的內容，傳統閱讀仍是更理想的選擇。簡單來說，聽書與看書都能讓人理解故事，但若希望訓練思考能力與深化學習成果，「翻開書本」仍無可取代。

閱讀 大腦

延伸閱讀

9成男人沒看過爸爸哭！心理師曝隱藏意義：難以體驗完整快樂

另一半有缺點才理想？專家揭現實：追尋「完美伴侶」難獲幸福

人過50歲反而更快樂？研究揭「幸福U型曲線」：中年最苦 晚年竟超越年輕人

生活明明穩定卻還是孤單？心理學家點破「成年人友誼消失」關鍵原因

相關新聞

高雄醫院登革熱群聚源頭找到了 基因定序發現越南境外移入一傳六感染

高雄民生醫院上周爆發登革熱醫院群聚個案，疾管署表示，截至昨天共累計6例個案，相關相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與越南境外移入個案的6月1日發病病毒序列相同，確認為同一起醫院群聚事件。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉：恐懼時仍為堅信事物奮鬥 才是真正勇氣

國際扶輪年會睽違32年在台北登場，諾貝爾和平獎得主馬拉拉今天表示，不管個人力量多微小，凝聚在一起共同合作就能形成巨大改變...

桃機第三航廈116年底完工 自助報到升至近5成、年服務4500萬人次

桃園機場第三航廈預計在116年底完工，根據桃園機場規劃，未來第三航廈的自助報到占比將大幅提升至近5成，並且在第三航廈的主...

43歲女輕微「抽痛感」揪出乳癌 醫籲：小心術後5年「長尾復發」風險

乳癌已連續多年蟬聯台灣女性發生率第一名癌症，其中超過七成屬於「荷爾蒙受體陽性（HR+）乳癌」。許多病友歷經手術、化療或放療後，以為終於可以鬆一口氣，醫師提醒，真正的挑戰才剛開始。因部分癌細胞可能進入「休眠狀態」，數年後再度甦醒，導致復發甚至轉移，因此術後防復發治療至關重要。

北部5歲女童嗜睡、四肢無力染腸病毒D68重症 住院2周插管治療中

疾管署今公布新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿5歲女童，5月下旬出現發燒、咳嗽症狀，曾至診所就醫，之後因症狀持續且有嗜睡、無法自行進食等，至急診就醫並收治住院，住院期間出現呼吸急促、高燒及肢體無力，經臨床評估及通報檢驗，確認為急性無力肢體麻痺且感染腸病毒D68型併發重症，目前於加護病房治療中。

颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

今天中南部仍持續大雨，台灣天氣到周四之後轉晴、轉熱，端午連假高溫恐逾35度。但端午連假期間恐有熱帶擾動發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風系統目前預報還是呈現分歧的狀態，有模式預測離台灣較近，需要繼續觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。