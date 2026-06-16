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台北長庚診間變黑！松山區大停電波及 網友：第一次遇到大醫院停電

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北長庚環亞門診受附近車禍影響，上午一度停電（圖為林口院區）。本報資料照片
台北長庚環亞門診受附近車禍影響，上午一度停電（圖為林口院區）。本報資料照片

台北市松山區今天上午發生一起車禍意外，導致鄰近百貨及辦公大樓發生停電及跳電情形，微風南京樓上的台北長庚也受到影響。事發當下，社群網站一片哀嚎，「台北長庚已經停電半小時了」、「第一次遇到大醫院停電」。長庚醫院表示，瞬間停電，已經有啟動緊急備用電源，門診服務未受明顯影響。

台北市南京復興、小巨蛋周邊發生停電事件，起因疑為車輛撞擊供電設備所致，造成附近區域一度停電。長庚醫院說明，台北長庚環亞門診立即啟動緊急備援機制，台北長庚環亞門診，包括緊急照明與備用電源系統同步運作，停電期間未影響病人安全，門診服務也未出現中斷，供電已於上午11時16分恢復正常。

長庚醫院指出，停電發生當下，醫院立即依照標準作業程序啟動緊急應變措施。由於微風南京大樓及院區本身設有備用電源系統，當電力中斷時，緊急照明與重要設備均能自動切換至備援供電模式，因此現場並未出現完全無光的情況。

長庚醫院說明，停電時間約在上午10時40分至50分之間，當時大樓尚未正式進入尖峰營運時段，但大樓管理單位與院方設備系統皆迅速啟動緊急供電措施。醫療區域內原本就配置有緊急照明燈及必要備援設備，在電力中斷瞬間即投入運作，確保病患與醫護人員安全。

外界關心是否需要疏散病患，長庚醫院表示，停電並非火災或其他危及人員安全的重大事故，因此並無啟動疏散措施的必要。醫療院所平時即針對停電等突發狀況建立完整應變機制，即使是有住院病人的大型醫院，通常也會先啟動備用電源系統維持運作，而非立即疏散病患。

此次受影響院區主要提供門診服務，並無住院病房，因此相較於大型醫學中心，停電影響程度相對有限。停電初期，部分設備可能短暫切換至緊急供電模式，造成些微作業延遲，但整體門診運作維持正常，未傳出重大醫療服務中斷情形。

長庚醫院強調，停電發生當下，院方工程及設備管理人員第一時間掌握狀況，確認備援系統運作正常，並持續監控供電情形。台電完成搶修，供電已於上午11時16分全面恢復，院區各項設備陸續回到正常供電模式。

由於事故原因涉及外部供電設施及車禍狀況，目前仍待相關單位進一步說明，後續若有更詳細的停電影響範圍、事故原因及設備損害情況，將以官方公告為準。

停電 長庚 台北

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