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廢棄物清理法今三讀 彭啓明：守護環境正義的重要里程碑

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明（左）表示，本次修法全面升級管理制度，打造更完善的環境保護防線，守護環境與全民健康。圖／環境部提供
彭啓明（左）表示，本次修法全面升級管理制度，打造更完善的環境保護防線，守護環境與全民健康。圖／環境部提供

為健全廢棄物管理制度、強化資源循環利用及遏止非法棄置行為，環境部擬具的「廢棄物清理法部分條文修正草案」，今於立法院三讀通過，本次修正重點包含完善新興廢棄物管理機制、統一再利用管理事權、科技執法結合重罰機制等。環境部長彭啓明表示，這不只是一次修法，更是守護環境正義的重要里程碑。

環境部指出，因應能源轉型及產業發展所產生的新興廢棄物，本次修法擴大應回收廢棄物管理範圍，由原以一般廢棄物為主，擴及部分事業廢棄物，並增訂再生能源發電設備等新興廢棄物的責任業者範圍及繳費義務。未來將由製造、輸入及設置業者共同負擔回收、清除及處理責任，落實生產者延伸責任制度，建立完整責任鏈管理機制。

其次，本次修法整合現行分散於各部會的事業廢棄物再利用管理辦法，由中央主管機關統籌訂定相關管理規範，建立再利用產品品質管理、製程設備規範及產品認驗證制度，並強化再利用產品之流向追蹤及運作管理機制。透過統一管理標準，提升再利用產品品質與市場信賴度，促進資源循環產業健全發展，並與「資源循環推動法」所建立的循環經濟體系相互銜接。

再者，為有效遏止非法棄置行為，本次修法導入電子圍籬及監視攝錄系統等科技執法工具，強化廢棄物流向掌握能力。非法棄置最高可處7年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，於環境敏感地區犯罪者，刑度得再加重至二分之一，並強化不法利得追繳及環境復原責任。

環境部表示，針對環境復原，除強化債權保全機制外，也會提前啟動假扣押程序，防止違法行為人脫產規避責任；並增訂處置義務人連帶責任，明確規範公司負責人、控制公司及大股東的責任，以確保汙染場址得以完成清理及環境復原，落實汙染者付費原則，維護環境正義。

彭啓明指出，面對新興廢棄物挑戰、環保犯罪手法翻新，以及資源循環管理需求，本次修法全面升級管理制度，打造更完善的環境保護防線，守護環境與全民健康，這不只是一次修法，更是守護環境正義的重要里程碑。

科技執法 環境部 立法院

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