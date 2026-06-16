國際得獎動畫陪孩子過暑假！信誼國際兒童動畫放映會7月起北中南巡迴

AI與短影音已快速改變孩子接觸影像的方式，如何讓孩子在大量資訊中培養觀察、思辨與感受能力，已是當代父母與教育工作者共同關注的課題。迎接即將到來的暑假，信誼基金會推出「2026信誼國際兒童動畫放映會－勇敢做自己」，精選四部來自法國、俄羅斯及愛沙尼亞的國際得獎動畫，於7月至8月巡迴台中、台北、高雄及桃園等地共七場，透過大銀幕觀影與映後交流，引領孩子從故事中理解情緒、認識自我，在成長過程中累積思辨能力與面對挑戰的勇氣。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼自2008年創設「信誼兒童動畫獎」，2014年增設國際獎項，持續推動國際動畫交流與兒童影像教育，希望讓優質動畫不只停留在影展舞台，更能走進家庭與校園，成為陪伴孩子成長的重要媒介。近年來透過暑期親子主題放映會及兒童觀眾票選放映會，持續將世界各地優秀動畫介紹給台灣家庭。2024至2025年間，系列活動已吸引超過3,500人次親子觀眾參與，逐漸成為許多家庭每年期待的親子文化活動。

即將邁入第18屆的信誼兒童動畫獎，這個夏天特別以「勇敢做自己」為主題，精選四部兼具藝術性與教育意涵的國際動畫作品，從不同面向詮釋成長所需的力量。《襪子去哪兒？》中，故事主角為了找回失蹤的襪子，勇敢走進未知世界，學習面對恐懼；《沒有斑紋的小老虎》帶領孩子思考自我認同，學習欣賞自己的獨特；《夢想飛行的小船》描繪追逐夢想的歷程，鼓勵孩子即使遭遇困難，也不輕言放棄；《小電車出發吧！》則透過成長故事，讓孩子理解犯錯並不可怕，每一次嘗試都是學習的一部分。四部作品從不同角度詮釋「勇敢」，讓孩子在故事中看見自己，也看見成長的各種可能。

除了動畫欣賞，每場活動也安排專業講師帶領映後互動與討論，引導孩子從故事出發，分享感受、表達想法，學習傾聽不同觀點，透過互動培養孩子的觀察力、思辨力與媒體素養。廖瑞文營運長強調，在資訊快速流動的時代，動畫不只是娛樂，更能成為孩子理解世界、建立自我與學習同理的重要媒介。透過親子共賞與交流，陪伴孩子建立感受力與思考力，讓影像成為孩子理解世界的重要力量。巡迴放映會適合3歲至12歲親子、師生及熱愛動畫的大朋友們觀賞，活動含會後分享全長約70分鐘。線上購票https://reurl.cc/9WK4AO

【巡迴場次資訊】

■ 台中場

7月11日（六）14:00

台中綠美圖 B1演講廳

■ 台北場

7月19日（日）10:30、14:30、16:00

好好生活廣場 B1知新劇場

■ 高雄場

7月25日（六）10:30、14:30

高雄市立圖書館右昌分館4樓禮堂

■ 桃園場

8月1日（六）14:00

桃園市立圖書館1F微光廳

票價每人150元，雙人套票250元，於信誼官網開放售票。

線上購票https://reurl.cc/9WK4AO

活動介紹 https://reurl.cc/lpxDbA

《夢想飛行的小船》第十二屆信誼兒童動畫獎專業組佳作。圖/信誼基金會提供

《小電車出發吧！》第十屆信誼兒童動畫獎專業組首獎。圖/信誼基金會提供

2025年暑假親子放映會場場孩子熱情分享表達觀點欲罷不能。圖/信誼基金會提供