獨老訪查今年上路 石崇良：擴大服務對象約70萬人、2年內完成普查列冊

台灣已邁入超高齡社會，衛福部今年運用62.5億元提供獨老服務，衛福部長石崇良表示，這次擴大服務對象，約超過70萬人，並依風險分成4個不同等級，預計在2年內完成全面性的訪查並建立關懷名單。

衛福部社家署正式宣布「擴大獨居老人服務補助辦法」，除了65歲以上1人獨自居住者外，包含直系血親卑親屬未居住於同於直轄縣市、同住配偶年滿六十五歲及同住者無照顧能力等，為此次擴大照顧對象。

石崇良今出席活動時表示，隨著國內人口結構改變，獨老、老老相扶現象愈來愈多，根據民政系統調查，約有超過70萬人，因此在因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例中，有特別匡列62.5億元，預計在2年內要做全面性的訪查並建立關懷名單。

石崇良說，依照不同風險分成4個等級，依照不同分級關懷頻率也會有差別，以關懷而言，第四級的是每周關懷、第三級是每2周1次、第二級1個月1次、第一級1年1次等這樣的方式來滾動調整分級，並依風險等級提供3600元至1萬4400元的關懷服務費。

石崇良表示，除了關懷以外，還包含送餐、緊急救援裝置輔助等，過去這部分只針對中低收入戶，此次是全面性實施，只要是風險等級在二級以上都可以獲得補助，另有相關高齡者能力評估，後續可再銜接醫療或社福資源。