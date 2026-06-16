澎湖花火節傳旺季不旺？旅遊平台3.7億筆評價 奪「全球最好客民宿」

澎湖今年雖傳出花火節「旺季不旺」的退燒陰影，但卻勇奪Booking.com全球最好客民宿殊榮。全球旅遊市場持續升溫，全球線上旅遊平台Booking.com統計，2026年第一季全球住宿間夜數達3.38億晚，較去年同期成長16%。亞洲是成長最快速的區域之一，區域內旅遊呈雙位數成長，澎湖則在3.7億筆旅客評語中，勇奪全球最好客民宿。

Booking.com統計，第一季總預定金額達538億美元、年增15%，營收達55億美元、年增16%，顯示全球旅遊市場疫後復甦力道強勁。Booking.com台灣客戶經理邱莞育表示，旅客對住宿的期待也從基本機能，逐步延伸至服務細節、在地連結及整體旅遊體驗。

Booking.com公布2026年旅客評分卓越獎，台灣共有7853間旅宿獲獎，較去年成長2.7%。於全球獲獎數排名第26名、亞太區排名第7名。獲獎旅宿業者共獲得101萬筆評分，平均分數達8.8分，而在獲獎住宿間數排名上，台南市勇奪第一，接下來依序是台東縣、花蓮縣、台北市及澎湖縣。Booking.com統計，台灣非飯店類型住宿共5828間獲獎，佔台灣總獲獎數74%，反映旅客對具在地特色與人情溫度住宿體驗的高度偏好。

澎湖旅宿業者Daniel表示，民宿就是旅客的旅遊指南，透過推薦旅客私房景點、協助訂位，和國際大型旅店互補，服務不同客群，讓不同旅客的需求都能獲得滿足，進而使旅客提高再訪意願。

而旅客評分卓越獎全台最好客目的地，依序為澎湖縣、金門縣、花蓮縣、台東縣及恆春鎮。最好客城市則為澎湖馬公、屏東恆春、宜蘭五結、花蓮吉安及宜蘭頭城。其中，澎湖奪下兩項大獎，澎湖縣副縣長林皆興表示，很感謝獎項的肯定與鼓勵。澎湖人好客、海鮮鮮美彈牙，這幾年透過花火節吸引不少旅客造訪，接下來會發展更深度的體驗觀光。