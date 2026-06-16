農業部提醒勿購買境外肉製品 違者最高罰百萬

端午假期即將到來，農業部提醒民眾勿購買境外肉製品，守護台灣重返非洲豬瘟非疫區的成果，違者依法最高可處新台幣100萬元罰鍰。

農業部今天發布新聞稿，動植物防疫檢疫署提醒消費者，選購應景的肉粽等肉製品，把握認明「合法來源」、拒買「境外肉品」、出國返台「依規申報」3原則，守護台灣重返非洲豬瘟非疫區的成果，違者依法最高可處新台幣100萬元罰鍰。

防檢署說，端午佳節選購豬肉製品應選擇有完整標示、來自國內生產的產品，確保食用安全。切勿在網路上購買來源不明的境外豬肉製品，也不可從境外攜帶肉製品入境，以免讓防疫成果付之一炬。

針對連假旅客入境量大幅增加，考驗邊境防疫，防檢署已提前部署，於各國際機場及港口加強查驗人力，並持續強化X光機檢查及檢疫犬巡查力道，全力阻絕境外肉品入侵。並同步強化快遞及貨運貨物的抽查，防堵不法肉品輸入，確保防疫防線密不透風。

台灣於去年10月21日發生一起非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運禁宰15天，阻斷病毒擴散風險，農業部實施全國牧場連續3輪的同步訪視清查，迅速撲滅疫情，今年4月6日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，重新恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區。

防檢署表示，重返非洲豬瘟非疫區並非終點，而是全民防疫的新起點，盼大家守護得來不易的成果。