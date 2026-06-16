衛福部上午舉行「困難兒藥『暢』同『調』 寶貝甲你攬牢牢」記者會，衛福部長石崇良、醫事司長劉越萍、中山醫學大學附設醫院小兒外科醫師謝明諭等人出席。為協助解決兒科特殊藥品與醫材因市場規模過小不易取得之問題，衛福部成立「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」。

衛福部指出「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」從三大方向優化協助取得兒科特殊醫藥品，包括「調查需求與聯合採購」、「簡化專案申請流程與協助跨院調度」、「協尋進口商與輔導本土製造」。政府近期推動「台灣人口對策新戰略」，提供育兒家庭更全方位的支持措施，衛福部持續透過優化兒童醫療照護計畫，強化兒童醫療與健康照護體系，讓家長能安心生養。

衛福部上午舉行「困難兒藥『暢』同『調』 寶貝甲你攬牢牢」記者會，衛福部長石崇良等人出席。衛福部成立「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，協助解決兒科特殊藥品與醫材因市場規模過小不易取得之問題。記者曾吉松／攝影

衛福部上午舉行「困難兒藥『暢』同『調』 寶貝甲你攬牢牢」記者會，衛福部長石崇良（右三）等人出席。衛福部成立「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，協助解決兒科特殊藥品與醫材因市場規模過小不易取得之問題。記者曾吉松／攝影