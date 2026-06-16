台文館「翻譯擂台」 邀請全球譯者挑戰台灣詩作

國立台灣文學館今天宣布，「翻譯擂台」詩歌翻譯競賽即日起至9月1日公開徵件，邀請全球譯者挑戰翻譯台灣詩作，以台灣新生代詩人温若喬台灣台語詩作為年度主題文本。

台文館今天指出，「翻譯擂台」詩歌翻譯競賽，由台文館和愛爾蘭都柏林大學三一學院文學與文化翻譯中心（Trinity Centre for Literary and CulturalTranslation）、駐愛爾蘭台北代表處攜手合作辦理。

今年「翻譯擂台」詩歌翻譯競賽，以温若喬台語詩作為年度主題文本，選錄詩集「日花閃爍」中的「相辭」、「無聲無說」、「行跤花」3首作品，邀請譯者透過英譯感受台灣台語詩聲音節奏與情感層次。

翻譯競賽採線上報名，評審團將由都柏林大學三一學院文學與文化翻譯中心代表、台文館委任詩評專家共同組成，遴選優秀譯作。優勝譯者將受邀參與2026年11月交流活動，與詩人、譯者分享翻譯理念與創作經驗。

台文館說明，「翻譯擂台」2021年創辦，致力搭建連結台灣與愛爾蘭詩歌傳統的國際交流平台，歷年競賽主題詩作涵蓋台灣台語、台灣客語及原住民族語、華語文學作品等，在跨語轉譯中和不同文化背景讀者建立連結。

温若喬是作家、臨床心理師，也身兼譯者和台灣台語推廣者等身分，「相辭」、「無聲無說」、「行跤花」呈現台語在日常語感、情感表達與聲韻律動方面的細膩層次，也展現台語作為當代文學語言的活力。