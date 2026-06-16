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守護台商！公益遠距醫療前進印尼 中榮加入跨海救命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
童綜合醫院總院長童敏哲（中）、印尼台灣工商聯誼總會黃麗真總會長（左三），共同主持台灣遠距醫療服務聯盟成立。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院總院長童敏哲（中）、印尼台灣工商聯誼總會黃麗真總會長（左三），共同主持台灣遠距醫療服務聯盟成立。圖／童綜合醫院提供

台中童綜合醫院發起海外公益遠距醫療平台「看醫生」，繼在越南、馬來西亞、菲律賓及汶萊開花結果後，今在衛福部指導下，正式宣布啟動「印尼地區遠距醫療服務」，台中榮民總醫院也宣布正式加入，成為國內第一家加入「台灣遠距醫療服務聯盟」的醫學中心，與童綜合醫院、秀傳醫療體系聯手，為遠在印尼的台商與僑胞，牽起一條24小時不打烊的「台灣智慧健康救命線」。

童綜合總院長童敏哲指出，2014年衛福部大幅修正「通訊診察治療辦法」，為台灣優質醫療量能奠定了最關鍵的法規基礎。自前年法規上路後，平台一步一腳印開拓東協版圖，如今台灣遠距醫療服務聯盟隨著秀傳醫療體系的具體成果與台中榮總的加入，整體醫療量能將大幅擴充，逐步建構出全球性的海外台商醫療照護網。

衛福部長石崇良強調，印尼是東協國家中極其重要的經貿據點，聚集大量長期扎根的台商與僑胞。國人在海外工作生活，常面臨慢性病管理、日常健康諮詢及突發緊急醫療的無助與挑戰，「看醫生」平台的建置，並非取代印尼當地醫療，而是提供海外國人一個能「快速連結台灣醫療體系、值得信任與安心的快速入口」，在面臨緊急醫療需求時，能一鍵直通台灣專業醫療團隊。

衛福部駐亞洲衛生代表吳玲瑩說，「看醫生」平台除提供24小時緊急醫療諮詢支援外，還能協助海外台商遠距預約專科門診、跨國開立慢性處方箋服務，甚至在必要時，能啟動緊急機制，銜接國際醫療轉送綠色通道將病患接回台灣治療。同時，平台全面串接健保相關資訊與合法合規的身分認證，兼顧高規格的個資保護與資訊安全。

台灣遠距醫療服務聯盟指出，「醫療無國界，醫療不只是專業，更是跨越海洋的人道關懷。」未來聯盟將持續號召國內各大醫學中心與大型醫療體系加入，讓台灣頂尖的醫療軟實力與數位醫療韌性在東協乃至全球發光，讓每一位在海外打拼的台灣人，一抬頭，就能看見來自家鄉的溫暖守護。

台中榮民總醫院正式加入台灣遠距醫療服務聯盟「看醫生」平台服務行列。圖／童綜合醫院提供
台中榮民總醫院正式加入台灣遠距醫療服務聯盟「看醫生」平台服務行列。圖／童綜合醫院提供

台灣遠距醫療服務聯盟共同主席暨童綜合醫院總院長童敏哲醫師在印尼主持公益遠距醫療。圖／童綜合醫院提供
台灣遠距醫療服務聯盟共同主席暨童綜合醫院總院長童敏哲醫師在印尼主持公益遠距醫療。圖／童綜合醫院提供

印尼 遠距醫療 公益

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