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HIV校車狼司機案 接觸者「強制採檢」？ 石崇良：暫無修法規劃

中央社／ 記者沈佩瑤台北16日電

HIV校車狼司機案掀起接觸者是否該修法「強制採檢」討論。衛生福利部長石崇良今天表達立場指出，立法時已廣泛討論，強制採檢恐造成疫調困難，除非有新考量，才考慮新增規定。

感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的中部某校車司機涉妨害性自主案，目前確認與此案相關感染者共5例、傳染鏈擴及3縣市。外界質疑司機多年前曾匡列為其他個案接觸者卻未強制採檢，是否修法成關注焦點。

石崇良上午出席「困難兒藥『暢』同『調』，寶貝甲你攬牢牢－115年優化兒童醫療照護」記者會，會前接受媒體聯訪，強調衛福部暫無規劃要修法。

當初在「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」立法時，石崇良說明，針對是否授予公權力強制採檢這件事，其實有過廣泛討論，最終只限定幾項無須告知同意就可檢驗的範圍，主要是不希望通報就有強制採檢的義務，反而導致疫調上的隱瞞。

根據現行規定，無須經當事人同意即可採檢的情況，僅有採集血液供他人輸用、製造血液製劑，以及施行器官、組織、體液或細胞移植等，其他情境皆須經同意及諮詢程序才能檢驗，包含被衛生單位匡列為HIV確診個案接觸者。

石崇良強調，與某些透過空氣或飛沫傳播的傳染病不同，HIV主要透過性行為傳染，接觸者都是特定對象族群，「是可以追蹤的」，除非有很大的需要，否則近幾年HIV防治還算成功，感染人數下降，因此仍暫時維持目前規定。

不過，石崇良直言，即使沒有強制採檢，相關接觸對象心裡面應也有一定認知，目前要強化的是在各項就醫過程中「不得隱瞞」，以利執行相關醫療行為時，採取好的防治。

石崇良指出，此案地方衛生局十分有警覺性，一發現2名新增感染者有共同接觸者時，就通報疫調查出跨縣市感染，疾管署也馬上跟相關縣市組成專案小組、共同討論，已調查完畢，只是基於法規規定沒有主動發布新聞。

衛福部 修法 石崇良

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