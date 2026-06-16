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批台中港填海免環評衝擊白海豚 環團點名交通部帶頭作弊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體今同立委陳昭姿等，抨擊交通部護航台中港填海工程，用畫虛線的荒謬認定方式讓開放海域變防波堤內，指鹿為馬規避環評。記者李柏澔／攝影
環保團體今同立委陳昭姿等，抨擊交通部護航台中港填海工程，用畫虛線的荒謬認定方式讓開放海域變防波堤內，指鹿為馬規避環評。記者李柏澔／攝影

環保團體今同立委陳昭姿等，抨擊交通部護航台中港填海工程，用畫虛線的荒謬認定方式讓開放海域變防波堤內，指鹿為馬規避環評，還要配合行政院的大填海造陸政策，自訂收容土石方作業要點，讓中部5縣市營建廢土進台中港填海，呼籲政府停止州官放火，立刻停止台中港填海工程，莫讓白海豚陪葬滅絕。

陳昭姿表示，3月初和環保團體開記者會，揭露台中港南填方區填海工程危害瀕危白海豚，結論之一是要求立刻停工，但交通部竟放任港務公司在5月擅自復工，交通部在6月初回給環境部的公文，為了幫港務公司護航免環評，竟自己在北防波堤和內港的海堤之間，畫了條6.7公里的虛線，大言不慚地說虛線以內通通叫做「既有防波堤內」，所以免做環評，這種作弊行為荒謬到極點。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，過去10多年來，台灣白海豚持續利用台中港周邊海域進行覓食、育幼、休息與社交活動，但台中港目前正在進行的填海造陸工程不但沒有證明符合影響最少原則，反而造成棲地消失與長期工程干擾，海洋保育署應依法檢視這些開發是否已違反「野生動物保育法」規定，並要求辦理環境影響評估。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，台中港將於7月25日起直接敞開大門，收受中部5縣市的營建土方，整個台中港要開放廢土填海，從要收600萬方，再經行政院4月協助增加至1300萬方，6月再提升至1400萬方，台北港填海造陸要環評，變更收容土方則依法做環差，但台中港南填方區填海工程不僅免環評，還能自行加收土石方，行政院為解土方之亂，即可聯合中央部會一起霸凌海洋、讓白海豚陪葬？大填海造陸就應先進行政策環評。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，之所以既有港區防波堤範圍內免環評，是認為堤內範圍已不受海浪影響，且基本上已是船舶密集活動範圍，已無重要生態，也已不適合生物生存，但台中港目前填築區塊並未受到防波堤完整阻隔，海浪大時仍須暫停施工，也是白海豚出沒熱點，表示有豐富底棲生態環境，提供白海豚重要食物來源，因此不應免環評，若交通部執意該範圍屬既設防波堤內，海保署也應依「野保法」要求實施環評，不應棄守白海豚重要棲地。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，營建剩餘土石方並非沒有填海造陸以外的解方，中央通過「資源循環推動法」，但還有許多子法及政策應跟上，填海造陸不是循環經濟，只不過是將海洋當作掩埋場填埋罷了。

環境部表示，交通部6月2日有發文到環境部，但環境部認為交通部並沒有實質提出既有防波堤範圍的認定方式，6月8日已退回給交通部，要求具體釐清既有港區的認定，也要求6月11日前函覆，但目前還沒收到回覆。

台中 環評 海豚

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