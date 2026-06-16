快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：他說訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

「耗竭T細胞」害癌症免疫治療失效 台大研究曝1新藥有助恢復功能

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院最新研究發現，使用表觀遺傳藥物「BET抑制劑」，有如「能量飲」，可讓末期浩劫T細胞恢復狀態，繼續攻擊腫瘤，可望提升免疫治療療效。記者林琮恩／攝影
台大醫院最新研究發現，使用表觀遺傳藥物「BET抑制劑」，有如「能量飲」，可讓末期浩劫T細胞恢復狀態，繼續攻擊腫瘤，可望提升免疫治療療效。記者林琮恩／攝影

免疫治療為化療、放射治療、標靶治療後，最新治癌趨勢。不過，臨床上不同病人，對免疫治療反應各有不同，實體癌症患者，癌症獲得長期控制的比率，僅約10%，背後原因是T細胞功能喪失，淪為「耗竭T細胞」。台大醫院最新研究發現，使用表觀遺傳藥物「BET抑制劑」，有如「能量飲」，可讓末期浩劫T細胞恢復狀態，繼續攻擊腫瘤，可望提升免疫治療療效。

台大醫院尖端醫療發展中心副主任蔡幸真指出，癌症免疫治療中的免疫檢查點抑制劑，機轉為去除病人體內可辨識並清除癌細胞的T細胞「煞車」機制，讓其恢復功能、攻擊癌細胞，不過，若病人體內腫瘤長期存在，T細胞持續遭癌細胞刺激，處於活化狀態，容易逐漸失去增殖能力，導致消除癌細胞功能下降，成為「耗竭T細胞」，又可依浩劫程度區分前區浩劫T細胞及末期浩劫T細胞。

研究團隊發現一項表觀遺傳藥物「BET」抑制劑，可藉免疫代謝重塑機制，讓浩劫T細胞功能復甦，重新對付體內腫瘤細胞，在動物實驗中可讓小鼠肺部腫瘤縮小。蔡幸真指出，表觀遺傳藥物機轉為改變細胞內部達到治療效果，與傳統化療等藥物直接攻擊腫瘤細胞的機轉不同，研究發現BET抑制劑可提升免疫檢查點抑制劑功能，也可提升體外培養的免疫細胞治療效果。

台大醫院院長余忠仁指出，受癌組織免疫微環境影響，不同部位癌症對免疫治療反應不同，療效也各有差異，以實體癌症如肺癌、肝癌等，病人用藥後可長期控制癌症效果者，比率僅約1成，且還需合併化學治療才能達到，而BET抑制劑就像一瓶「能量飲」，可讓有如疲憊備考考生的「耗竭T細胞」，重新「活起來」，不過，未來要用到病人身上，還需優化現有藥物、進行臨床試驗。

蔡幸真指出，現行已有多項BET抑制劑藥物進入臨床試驗階段，這些藥物開發目的多為直接毒殺癌細胞，對病人細胞毒性高、副作用大，若要用於提升T細胞功能，僅需較少劑量，研判病人副作用較小，不過，本次研究僅針對小鼠進行實驗，要實際用於病人身上，還需更多數據佐證，並完成BET抑制劑合併免疫化療臨床試驗等，預期還需數年時間。

這項研究於今年5月12日刊登於國際免疫學領域頂尖期刊「自然－免疫學」（Nature Immunology）。

癌症 台大 癌細胞

延伸閱讀

唐獎「生技醫藥獎」授予三位細胞免疫療法先驅

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

讓免疫細胞成抗癌武器！開啟「活藥物」時代3科學家 奪唐獎生技醫藥獎

115分科生物／持續往素養導向發展！師分析趨勢「5單元、2能力」成致勝關鍵

相關新聞

國際得獎動畫陪孩子過暑假！信誼國際兒童動畫放映會7月起北中南巡迴

AI與短影音已快速改變孩子接觸影像的方式，如何讓孩子在大量資訊中培養觀察、思辨與感受能力，已是當代父母與教育工作者共同關注的課題。迎接即將到來的暑假，信誼基金會推出「2026信誼國際兒童動畫放映會－勇敢做自己」，精選四部來自法國、俄羅斯及愛沙尼亞的國際得獎動畫，於7月至8月巡迴台中、台北、高雄及桃園等地共七場，透過大銀幕觀影與映後交流，引領孩子從故事中理解情緒、認識自我，在成長過程中累積思辨能力與面對挑戰的勇氣。

獨老訪查今年上路 石崇良：擴大服務對象約70萬人、2年內完成普查列冊

台灣已邁入超高齡社會，衛福部今年運用62.5億元提供獨老服務，衛福部長石崇良表示，這次擴大服務對象，約超過70萬人，並依風險分成4個不同等級，預計在2年內完成全面性的訪查並建立關懷名單。

跨國旅遊平台3.7億筆評價 澎湖馬公奪全球最好客旅遊目的地

澎湖今年雖傳出花火節「旺季不旺」的退燒陰影，但卻勇奪Booking.com全球最好客民宿殊榮。全球旅遊市場持續升溫，全球線上旅遊平台Booking.com統計，2026年第一季全球住宿間夜數達3.38億晚，較去年同期成長16%。亞洲是成長最快速的區域之一，區域內旅遊呈雙位數成長，澎湖則在3.7億筆旅客評語中，勇奪全球最好客民宿。

大工程！台水29日檢驗設備 桃園近19萬戶將停水

台灣自來水公司配合辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，6月29日8時起停水21小時，停水影響範圍擴及桃園、新北共8個行政區。桃園市總停水戶數約18.9萬戶，降壓影響戶數4萬戶，桃園市經發局提醒民眾提早備水。

批台中港填海免環評衝擊白海豚生存 環團點名交通部帶頭作弊

環保團體今同立委陳昭姿等，抨擊交通部護航台中港填海工程，用畫虛線的荒謬認定方式讓開放海域變防波堤內，指鹿為馬規避環評，還要配合行政院的大填海造陸政策，自訂收容土石方作業要點，讓中部5縣市營建廢土進台中港填海，呼籲政府停止州官放火，立刻停止台中港填海工程，莫讓白海豚陪葬滅絕。

T細胞浩劫害癌症免疫治療失效 台大研究曝1新藥如能量飲有助恢復功能

免疫治療為化療、放射治療、標靶治療後，最新治癌趨勢。不過，臨床上不同病人，對免疫治療反應各有不同，實體癌症患者，癌症獲得長期控制的比率，僅約10%，背後原因是T細胞功能喪失，淪為「浩劫T細胞」。台大醫院最新研究發現，使用表觀遺傳藥物「BET抑制劑」，有如「能量飲」，可讓末期浩劫T細胞恢復狀態，繼續攻擊腫瘤，可望提升免疫治療療效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。