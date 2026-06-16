「耗竭T細胞」害癌症免疫治療失效 台大研究曝1新藥有助恢復功能

免疫治療為化療、放射治療、標靶治療後，最新治癌趨勢。不過，臨床上不同病人，對免疫治療反應各有不同，實體癌症患者，癌症獲得長期控制的比率，僅約10%，背後原因是T細胞功能喪失，淪為「耗竭T細胞」。台大醫院最新研究發現，使用表觀遺傳藥物「BET抑制劑」，有如「能量飲」，可讓末期浩劫T細胞恢復狀態，繼續攻擊腫瘤，可望提升免疫治療療效。

台大醫院尖端醫療發展中心副主任蔡幸真指出，癌症免疫治療中的免疫檢查點抑制劑，機轉為去除病人體內可辨識並清除癌細胞的T細胞「煞車」機制，讓其恢復功能、攻擊癌細胞，不過，若病人體內腫瘤長期存在，T細胞持續遭癌細胞刺激，處於活化狀態，容易逐漸失去增殖能力，導致消除癌細胞功能下降，成為「耗竭T細胞」，又可依浩劫程度區分前區浩劫T細胞及末期浩劫T細胞。

研究團隊發現一項表觀遺傳藥物「BET」抑制劑，可藉免疫代謝重塑機制，讓浩劫T細胞功能復甦，重新對付體內腫瘤細胞，在動物實驗中可讓小鼠肺部腫瘤縮小。蔡幸真指出，表觀遺傳藥物機轉為改變細胞內部達到治療效果，與傳統化療等藥物直接攻擊腫瘤細胞的機轉不同，研究發現BET抑制劑可提升免疫檢查點抑制劑功能，也可提升體外培養的免疫細胞治療效果。

台大醫院院長余忠仁指出，受癌組織免疫微環境影響，不同部位癌症對免疫治療反應不同，療效也各有差異，以實體癌症如肺癌、肝癌等，病人用藥後可長期控制癌症效果者，比率僅約1成，且還需合併化學治療才能達到，而BET抑制劑就像一瓶「能量飲」，可讓有如疲憊備考考生的「耗竭T細胞」，重新「活起來」，不過，未來要用到病人身上，還需優化現有藥物、進行臨床試驗。

蔡幸真指出，現行已有多項BET抑制劑藥物進入臨床試驗階段，這些藥物開發目的多為直接毒殺癌細胞，對病人細胞毒性高、副作用大，若要用於提升T細胞功能，僅需較少劑量，研判病人副作用較小，不過，本次研究僅針對小鼠進行實驗，要實際用於病人身上，還需更多數據佐證，並完成BET抑制劑合併免疫化療臨床試驗等，預期還需數年時間。

這項研究於今年5月12日刊登於國際免疫學領域頂尖期刊「自然－免疫學」（Nature Immunology）。