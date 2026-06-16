日本螃蟹出包！連2周檢出「世紀之毒」戴奧辛超標 持續100%抽驗

衛福部食藥署今公布邊境攔截不符我國食安規定品項，包括農產品、水產品等共13項。日本出口絨螯蟹連續2周遭揪出有「世紀之毒」的重金屬戴奧辛不合格，食藥署已對日本絨螯蟹採監視查驗，將逐批檢驗戴奧辛合格後才會放行。另有2批法國新鮮夏季黑松露，被檢出重金屬鎘超標，食藥署針對法國松露全面採取加強抽批查驗，抽驗比率提升至20%至50%。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，1批由輸入業者「森杉國際貿易有限公司」報驗的日本絨螯蟹，檢出戴奧辛每克濕重4.9皮克，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克，這批日本絨螯蟹共56公斤在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對森杉國際貿易有限公司在邊境採監視查驗，抽驗比率為100%。

食藥署連續2周在邊境攔截戴奧辛超標的日本絨螯蟹。對此，劉芳銘指出，統計近半年，從去年12月8日至今年6月8日止，受理日本的其他活蟹類，報驗665批，檢驗不合格3批，不合格率0.5%，檢驗不合格原因為戴奧辛及戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和超標，食藥署已經從115年6月4日起至116年6月3日止，在邊境針對日本絨螯蟹採監視查驗，抽驗比例為100%。

2批由輸入業者「盈發工程股份有限公司」報驗的法國新鮮夏季黑松露，檢出重金屬鎘每公斤4毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，這2批新鮮夏季黑松露必須退運或銷毀，食藥署針對盈發工程股份有限公司在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，從114年12月8日至115年6月8日止，受理法國的松露，報驗64批，檢驗不合格4批，不合格率6.3%，檢驗不合格原因為重金屬鎘超標，食藥署從115年6月16日起至115年7月15日止，在邊境針對法國的松露採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。