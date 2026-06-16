唐獎「生技醫藥獎」授予三位細胞免疫療法先驅

唐獎教育基金會上午公布2026年唐獎「生技醫藥獎」得主，由唐獎教育基金會執行長陳振川、台大醫院總顧問何弘能、中研院院士生技醫藥獎召集人張文昌、中研院院士王惠鈞、中研院院士陳鈴津（介紹人）一同出席。三位細胞免疫療法先驅開創血癌與實質固態瘤革命性療法，科學家史蒂文·羅森伯格（Steven A. Rosenberg）、米歇爾·薩德蘭 （Michel Sadelain）及卡爾·瓊（Carl H. June）共同獲獎。表彰其發現與開發腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）以及嵌合抗原受體T細胞（CAR-T） 療法，徹底改變了血癌與實質固態瘤的治療。

腫瘤微環境中的免疫抑制作用，會造成原本負責辨識與攻擊癌細胞的T細胞逐漸耗竭。細胞免疫療法利用患者自身的免疫細胞，包括經基因工程改造的CAR- T （Chimeric Antigen Receptor T Cells）細胞，主動辨識並摧毀癌細胞，已成為近年癌症治療最具突破性的發展之一。三位得主的研究成果，開啟了「活藥物（living drug）」的新時代，影響深遠。

細胞免疫療法的重要基礎，奠基於有「癌症免疫療法之父」之稱的羅森伯格。自1974年起擔任美國國家癌症研究所（NCI）外科部門主任，他建立了過繼性細胞轉移療法（Adoptive Cell Transfer， ACT）的研究與臨床框架。80年代，他證明高劑量介白素-2（IL-2）能刺激並活化T細胞增殖，提升其殺傷癌細胞能力，成功促使轉移性腫瘤消退，首次在臨床上證實T細胞具有抗癌潛力，並促成FDA核准IL-2 成為首項癌症免疫療法藥物。也進一步臨床證實TIL可使轉移性黑色素瘤消退；90年代，他又達成將外源性基因導入人體首次監管批准的里程碑。

米歇爾·薩德蘭與卡爾·瓊是CAR-T細胞療法的兩位重要先驅。在抗原受體工程的早期研究中，研究團隊將負責傳遞活化訊號的胞內CD3ζ鏈納入設計，但薩德蘭發現僅靠此結構並不足以發揮療效。經過多年實驗，他將CD28共刺激結構域，直接整合至受體中，賦予T細胞治療潛力，從而奠定了後續所有FDA核准CAR-T療法的核心架構。薩德蘭亦確立CD19分子為治療B細胞惡性腫瘤（包括白血病與淋巴瘤）的潛在靶點，並首次證明人類CD19 CAR-T 細胞能在小鼠模型中治療癌症。2013年，他在紀念斯隆-凱特琳癌症中心（MSKCC）領導的團隊， 首次報告 CD19 CAR-T 細胞在復發性及難治性成人急性淋巴性白血病（ALL）患 者中展現顯著療效。

瓊則完成 CAR-T療法邁向臨床成功的關鍵突破。他透過長期臨床研究，協助證實 CD28 共刺激結構域為T細胞活化的重要「加速器」。他發展出以抗 CD3 與抗 CD28 磁珠擴增T細胞的技術，建立後續CAR-T 製造的重要技術標準，並開 發整合4-1BB （CD137）共刺激結構域與T細胞受體-（Tcell receptor-zeta，TCR- ζ）鏈的CAR結構，大幅提升回輸T細胞的增殖能力與長期存活率，同時也解決量產問題。隨後：瓊成功主導CD19 靶向 CAR-T 細胞的臨床試驗，使慢性淋巴球白血病（CLL）與急性淋巴性白血病（ALL）患者病情獲得長期緩解。他與諾華公司合作，並於2017年促成全球首個獲FDA核准的CAR-T 藥物Kymriah 問世，使 CAR-T療法正式從研究走向臨床醫療。

唐獎教育基金會於6月15日（一）至6月18日（四）一連四天依序公布2026年唐獎「永續發展獎」、「生技醫藥獎」、「漢學獎」及「法治獎」得主，每獎項提供新台幣5千萬獎金以表彰其對世界做出的創新、實質貢獻及影響力。

2026年唐獎「生技醫藥獎」得主，科學家米歇爾·薩德蘭 (Michel Sadelain)。記者黃義書／翻攝

2026年唐獎「生技醫藥獎」得主，科學家卡爾·瓊(Carl H. June)。記者黃義書／翻攝