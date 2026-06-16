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人體免疫如軍隊 專家：均衡營養比保健食品更重要

中央社／ 高雄16日電

高雄醫學大學醫學院教授張基隆近日開講座分享人體免疫系統機制，他說，免疫系統像是一支訓練有素、分工明確的軍隊，單靠保健食品無法建立免疫力，需有均衡營養與健康生活。

張基隆長期研究免疫學，曾獲選全球百大科學家，他近日受邀參加「名醫到我家」空中講座，以「從現代生物醫學解密人體免疫軍團」為題，與民眾線上討論免疫力。他說，人體免疫系統如同一支訓練有素、分工明確的軍隊，由先天免疫與後天免疫共同組成防禦網絡。

張基隆表示，先天免疫系統包括嗜中性球、巨噬細胞、自然殺手細胞（NK細胞）及樹突細胞等，負責快速辨識並清除入侵病原；後天免疫系統則由輔助型T細胞、毒殺型T細胞、調節性T細胞及B細胞等組成，透過精準辨識與記憶機制，形成更有效率的防禦能力。

張基隆說，不少人為了增強免疫力而補充大量保健食品，但免疫力並非來自單一保健食品，而是建立在均衡營養基礎。呼籲民眾選擇優質蛋白質、各類蔬果、維生素、礦物質及膳食纖維等營養素，這些都是維持免疫細胞正常運作的重要資源。

此外，國際病症分析師游朱義也分享，人體肝、心、脾、肺、腎5大臟器分別主導不同功能系統運作，包括能量調節、循環運輸、營養供應、呼吸及水分代謝等機制。各系統維持平衡時，身體就能適應外在環境變化；反之則可能產生健康問題。

講座主持人許心華透過新聞稿表示，健康管理不應等到疾病發生才開始重視，而是應從日常生活做起，透過良好生活習慣、均衡營養與身心平衡，持續培養自身的免疫軍團，為健康建立穩固防線。

保健食品

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