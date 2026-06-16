今仍有短暫陣雨…明起水氣減周四轉晴熱 端午連假高溫恐逾35度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，今鋒面漸遠離但仍有西南風影響，水氣仍偏多，有些小型對流移入，中南部會有短暫陣雨，有時雨勢較大，金門、馬祖因離鋒面比較近，仍有明顯雨勢；其他地區短暫陣雨。明天在台灣東方的太平洋高壓逐漸從南邊增強，鋒面會逐漸北抬遠離台灣，水氣逐步減少，到周四之後轉晴、轉熱，端午連假高溫恐逾35度。

未來一周降雨趨勢，劉宇其指出，周二鋒面漸遠離但仍有西南風影響，今天水氣仍偏多，中部和南部、金門、馬祖大雨，北部偶陣雨，周三起雨漸緩，中南部偶陣雨，北、東午後局部大雷雨。

周四及周五之後到下周一轉晴、轉熱，周四及周五多雲到晴、南部零星雨，午後中部、北部及宜蘭雷陣雨；周六到下周一多雲到晴、悶熱，午後宜蘭及山區零星雨。

氣溫方面，劉宇其說，今天及明天高溫30、31度，周四、周五高溫31-34度，周六到下周一連假各地高溫普遍在33度以上，部分地區達34、35度，包括中南部內陸、大台北地區及花東縱谷可能有更高溫情形。此外，明天到周五台東地區恐有局部焚風。

周四到端午連假起，天氣轉高溫悶熱、午後雷陣雨。本報資料照片