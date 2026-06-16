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讓免疫細胞成抗癌武器！開啟「活藥物」時代3科學家 奪唐獎生技醫藥獎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
唐獎今天公布生技醫藥獎得主，三位科學家為血液疾病帶來突破性治療。記者黃義書／攝影
唐獎今天公布生技醫藥獎得主，三位科學家為血液疾病帶來突破性治療。記者黃義書／攝影

2026年第七屆唐獎得主陸續揭曉，今天揭曉生技醫藥獎，由史蒂文・羅森柏格（Steven A. Rosenberg）、米歇爾・薩德蘭（Michel Sadelain）及卡爾・瓊（Carl H. June）三位科學家共同獲獎。

第七屆唐獎昨公布永續發展獎，由美國大氣化學家蘇珊・索羅門（Susan Solomon）教授獲獎，表彰她藉由在大氣和氣候科學領域的突破性進展和卓越領導，今天公布生技醫藥獎。

唐獎生技醫藥獎召集人張文昌表示，史蒂文・羅森柏格（Steven A. Rosenberg）、米歇爾・薩德蘭（Michel Sadelain）及卡爾・瓊（Carl H. June）三位得獎者發現及開發腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）以及嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，徹底改變了血癌與實質固態瘤的治療，三人的突破性發現將帶動癌症治療邁入「活藥物」新時代（Living Drug）。

張文昌說，今年三位得主專精於細胞免疫療法，羅森伯格率以TIL進行臨床實驗，薩德蘭與瓊共同推動CAR-T療法與臨床應用，成功將人體免疫系統轉化為抗癌武器，將為白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤等惡性血液疾病帶來突破性治療的方式。

唐獎 生技 羅森柏格

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