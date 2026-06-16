端午連假省道預計車潮湧現 易壅塞路段及時段一次看

周五起開始3天端午連假，預期省道19、20日湧現觀光車潮，20、21日出現返回工作地車潮，並預估有21處易壅塞路段，交通部公路局呼籲，民眾出門前可下載「幸福公路」App查詢省道即時路況。

端午連假19日至21日，預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道、各地觀光風景區及各龍舟比賽會場周圍將出現車潮，提醒民眾先查詢路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局預估，觀光旅遊車潮將於19日至20日湧現，返回工作地車潮則預估從20日下午至21日陸續出現。

主要省道易壅塞的路段及時段如下： 1.台1線水底寮至楓港路段，北上6月21日17-19時。 2.台61線淡江大橋路段，南下6月18日15-18時、6月19日17-23時、6月20日13-17時、6月21日13-17時；北上6月18日13-18時、6月19日11-22時、6月20日8-13時及15-22時、6月21日10-17時及19-21時 3.台61線鳳鼻至香山路段，南下6月18日11-17時、6月19日11-17時；北上6月21日11-17時。 4.台61線竹南至玄寶大橋路段，南下6月19日9-15時；北上6月21日14-20時。 5.台61線中彰大橋改建路段，南下6月19日9-18時；北上6月20日16-19時、6月21日12-19時。

公路局提醒，台61線淡江大橋路段因近期通車湧入車潮、玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，公路局已規畫相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞在車陣中。

銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等預估易出現壅塞狀況。

另外，重要觀光風景區鄰近路段，包含台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3及台7線大溪至慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段等，也預估連假期間會有車多壅塞情形。

在公共運輸方面，公路局將於端午節連假期間推出多項優惠措施（優惠期間為115年6月18日至6月21日）：

1. 搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價6折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者疊加後，最高可享42折優惠。 2. 搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費(紙本車票轉乘前請先將電子票證於場站內過卡方享優惠) 及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，本次端午節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供約2.8萬班次及97.9萬座位數，截至6月4日已售出約2.2萬張預售票，尚餘充足服務量能，歡迎民眾多加利用。