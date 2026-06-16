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敬老卡虛擬化 民團憂：長者看得到 用不到

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
敬老悠遊卡成為長輩出行重要工具。圖／本報資料照片
敬老悠遊卡成為長輩出行重要工具。圖／本報資料照片

台灣正式邁入超高齡社會，擴大敬老福利已逐漸成為各縣市施政與選舉政見的重要方向。近年來，不少地方政府陸續提高敬老愛心卡補助額度，並擴大可使用範圍，希望減輕長者生活負擔，但在政策不斷升級的同時，服務是否真正符合長者需求、是否具備足夠的可近性，也成為社會關注的焦點。

台灣活力老化協會理事長吳玉琴指出，數位工具能提升行政效率與服務便利性，但政府推動數位轉型過程中，應優先考量高齡者的實際使用情況。她舉例，特別是75歲以上的「中老人」與「老老人」，對智慧型手機及APP操作仍相當陌生。即使部分長者擁有智慧型手機，也常面臨忘記密碼、介面複雜、操作繁瑣等問題，導致使用意願降低，甚至影響福利取得。

她認為，政府推動數位化的同時，不應將所有服務都集中在APP或線上系統，否則反而可能讓最需要協助的族群被排除在外。對許多長者而言，實體卡片除了是支付工具，也象徵安全感與信任感的來源。

以敬老愛心卡為例，雖然近年不少地方政府在各項政策中積極推動數位載具與行動支付，但許多長者仍習慣使用實體卡片。吳玉琴表示，「而且卡在手很實在，虛擬的看不到。」長者早已習慣透過「嗶卡」完成支付，不需要記憶帳號密碼，也不必擔心手機沒電、系統異常等問題。

她也提醒，福利政策不能只有制度存在，更重要的是讓長者真正能夠使用。近年不少縣市陸續提高敬老愛心卡搭乘計程車的補助額度，但實務上仍有部分車輛尚未裝設刷卡設備，導致長者雖然擁有補助資格，卻面臨「看得到、用不到」的困境，讓政策美意大打折扣。建議政府在擴大補助的同時，也應積極協助車隊與車行普及刷卡設備，確保福利政策能真正落實到長者日常生活之中。

除了支付工具之外，交通服務本身的可近性，同樣是高齡友善城市的重要指標。

台灣大車隊台中分公司經理張森雄觀察，目前仍有七至八成長者習慣透過電話叫車，許多人甚至從未下載或使用過叫車APP。對長者而言，能夠透過電話直接與真人客服溝通需求，遠比透過手機操作更有安全感，也更能即時解決問題。

面對高齡化與數位化的雙重挑戰，吳玉琴認為，政府應多軌並行，一方面透過社區照顧據點、長青學苑等管道，協助長者逐步學習數位工具；另一方面，也必須保留實體窗口、電話服務與傳統支付方式，避免因數位化而產生新的不平等。

她強調，數位轉型除了追求效率，也應兼顧公平與可近性。真正友善的高齡社會，是在科技進步的同時，仍照顧到每位跟不上科技的人。

除了設備普及問題之外，如何讓交通服務深入偏鄉地區，也是高齡政策的重要課題。張森雄指出，在公共運輸資源相對不足的偏鄉地區，計程車往往是長者就醫、採買與日常外出的重要交通工具。許多偏鄉司機與長者長期互動，甚至建立起如同家人般的信任關係。

他分享，曾有一位獨居長者每週固定搭車前往醫院洗腎，司機不僅負責接送，更會主動攙扶上下車、關心生活狀況。然而，偏鄉最大的問題始終是車源不足，許多有需求的長者仍面臨叫不到車的困境。

對此，張森雄建議，政府可透過補貼與獎勵機制，鼓勵更多車輛投入偏鄉服務，穩定地方運輸量能。吳玉琴則表示，偏鄉交通問題的核心仍在於基礎運輸服務不足，除了持續推動幸福巴士等公共運輸措施之外，也可協助建立共享預約平台，提升長者叫車便利性。

在台灣正式邁入超高齡社會的此刻，如何讓長者不只是享有福利，更能簡單且便利的使用福利，或許才是衡量一項高齡政策是否成功的重要標準。

吳玉琴 敬老卡

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