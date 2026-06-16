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老人家吃粽子應避風險 醫師建議這兩種食物先吃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市茂盛醫院今推「黃金搭配法」，建議吃粽時細嚼慢嚥、小口吞，以及搭配溫熱茶飲、高纖維的青菜和含酵素的鳳梨等水果。圖／茂盛醫院提供
台中市茂盛醫院今推「黃金搭配法」，建議吃粽時細嚼慢嚥、小口吞，以及搭配溫熱茶飲、高纖維的青菜和含酵素的鳳梨等水果。圖／茂盛醫院提供

端午節將至，粽子成為餐桌上要角，但對長者而言卻隱藏健康風險。台中市茂盛醫院今推「黃金搭配法」，建議吃粽時細嚼慢嚥、小口吞，以及搭配溫熱茶飲、高纖維的青菜和含酵素的鳳梨等水果。尤其在食用順序上，可先喝熱茶、熱湯之後，再吃青菜、水果，最後才是粽子。

茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊說，每逢端午節討論最多的是粽子的熱量、油脂與血糖負擔。但臨床上更值得注意的是「吞嚥能力」。許多長者並非沒有食慾，而是口腔與吞嚥功能逐漸退化。臨床上常見長者因牙齒缺損、口腔肌力不足、中風後遺症或神經退化疾病，導致進食能力下降。這類族群面對質地黏稠、需要反覆咀嚼的食物時，風險遠高於一般人。因此，問題不在於「粽子能不能吃」，而是「怎麼吃」。

她說，許多人習慣狼吞虎嚥，甚至邊聊天邊吃，這些都是增加噎塞風險的原因。長者應將粽子切成較小份量，細嚼慢嚥，在家人陪伴下進食。若本身已有吞嚥困難病史，更應評估是否適合食用，而非勉強應景。端午節最重要的不是「不能吃粽子」，而是依照自己的身體狀況選擇適合的吃法。家中若有高齡長輩，子女更應多留意他們的吞嚥能力與進食速度。

除了吞嚥問題，粽子的糯米與高油脂配料本身就較難消化，不少民眾喜歡搭配冰飲解膩，但對腸胃功能較弱的人而言，冰冷飲品未必是最佳選擇。雖然沒有醫學證據證明冰飲會讓粽子「變成硬塊」，但高油脂、高黏性的食物搭配大量冰飲，確實較容易出現胃脹、消化不適或胃排空速度變慢的感受，相較之下，溫熱的茶飲或熱湯通常更適合作為搭配。

呂昀珊說，在營養搭配上，建議不要把一顆粽子當成完整的一餐。可增加深綠色蔬菜、菇類或海藻類，再搭配適量水果。蔬菜部分，富含大量纖維的青菜，如深綠色的地瓜葉、紅莧菜、青花菜，都是好選擇。秋葵屬護胃的食材，更能達到雙重功效。藻類中的黑木耳、海帶芽也很棒；蕈菇類中的金針菇也很推薦。

水果部分，含酵素的鳳梨、木瓜都有豐富的酵素，能強效分解蛋白質。奇異果能幫助腸胃消化粽子，幫助胃部排空、排便、減少腹脹。在食用順序上，可先喝熱茶、熱湯之後，再吃青菜、水果，最後才是粽子。這樣不但能提高膳食纖維攝取，有助於整體飲食均衡、促進消化，降低節慶期間腸胃負擔。

粽子 端午節 中風

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