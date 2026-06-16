因應A7物流之亂 中華郵政推20碼郵件號碼、客服優化

中華郵政A7智慧物流園區試營運以來狀況連連，近日更因智慧分揀系統誤判，海洋大學500名考生遲未收到大學申請入學成績單。中華郵政今宣布，推動「20碼郵件號碼推動策略」及「客服一站式服務」，確保能即時回應民眾需求。

中華郵政公司A7智慧物流園區自試營運起，園區中的北台灣郵件作業中心，因設備、人力問題影響分揀效率，造成部分郵件延誤送達，交通部長陳世凱於6月8日聽取簡報後指示加速檢討與改善。

為確保第一時間能回應民眾需求，中華郵政董事長王國材決議，成立專責輔導及行銷小組，以推動20碼條碼，並指示客服中心須優化客服一站式服務。

中華郵政說明，北台灣郵件作業中心啟用初期，因新場域、新設備及新作業流程同步上線，加上設備與人員磨合，影響部分郵件處理及封發作業時效，近日經設備優化與人力陸續到位，目前處理中心已逐步恢復正常。

中華郵政指出，為加速推動20碼郵件號碼（原14碼加寄達地郵遞區號），提升自動化機器分揀作業效率，將成立專責輔導及行銷小組，包含訂定20碼交寄優惠辦法，提供客戶郵資折抵，以提升20碼使用率。

另外，也將訂定各等郵局輔導獎勵辦法及成效檢核制度，定期追蹤及列管。

中華郵政表示，針對大宗客戶、政府機關及中小企業，將輔導改採系統化產製20碼條碼，並推廣一般民眾使用EZPost網站寄件服務，線上預先建立20碼郵件託運單，加速窗口收寄郵件，另將於窗口設置自助20碼條碼列印設備，協助民眾快速完成郵件交寄。

針對客服優化，中華郵政說，將以單一窗口「0800-700-365客服電話一站式服務」，透過客服人員跨單位協調及資料庫，未來民眾只要撥打電話到客服中心，即有專人直接回應，或由客服人員深入了解後回電。