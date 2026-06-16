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31歲女子罹胰臟癌 亞大醫院達文西手術為她成功拆彈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院今天表示，院內達文西手術案例超過600例，有極為豐富的手術經驗。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院今天表示，院內達文西手術案例超過600例，有極為豐富的手術經驗。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名31歲女子因腹部不適就醫，醫師檢查後發現胰臟頭部長出罕見「胰臟固態偽乳頭狀腫瘤」，為避免腫瘤持續生長甚至轉移，立即以達文西機器人手臂執行高難度的「保留幽門惠普式手術（PPPD）」，並在跨專科團隊接力照護下，讓她恢復健康。

亞大醫院一般外科副院長葉俊杰表示，患者罹患「胰臟固態偽乳頭狀腫瘤」屬於相對罕見的胰臟腫瘤，雖然惡性程度較低，但仍具有侵犯周邊器官及轉移風險，因此必須積極治療。由於腫瘤位於胰臟頭部，周圍緊鄰十二指腸、膽管及重要血管，經完整評估後，團隊決定執行保留幽門惠普式手術。

他說，惠普式手術被稱為外科領域的「拆彈手術」，不僅需切除胰臟頭部、十二指腸、膽囊及部分膽管，更重要的是後續必須重新建立消化道系統，將殘餘胰臟、膽管及胃部與小腸重新吻合，猶如進行一場精密的「管線重建工程」。手術特別採用保留幽門術式，希望最大程度保留胃排空功能與術後生活品質。

葉俊杰說，藉由達文西機器手臂協助，術後病理報告顯示，腫瘤已完整切除，未發現淋巴結轉移，恢復情況良好。他說，院內達文西手術案例超過600例，包括泌尿科、一般外科、婦產科、耳鼻喉科、大腸直腸外科及胸腔外科等不同科別團隊，都有極為豐富的手術經驗，可以提供各種癌別最佳醫療照護，是患者最佳的後盾。

亞洲大學附屬醫院今天表示，該院的「達文西 Xi」第四代手臂手術系統，可透過3D立體放大視野與仿人手腕關節的靈活機械手，協助醫師執行高難度與深部組織的精準切除與縫合，達到傷口小、恢復快的微創優勢，今年也將引進最新達文西機器單孔手臂，未來僅需單一微小切口，即可大幅降低術後疼痛感，並減少疤痕面積。

達文西 腫瘤

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