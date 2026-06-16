端午小心吃出膽管炎！她連日粽子當正餐 結石卡膽管險喪命

端午節將至，不少民眾提前大啖粽子應景，但醫師提醒，粽子屬高油、高熱量食物，若本身有膽結石病史，過量食用恐引發急性膽囊炎甚至急性膽管炎。台北慈濟醫院近日就收治一名45歲陳姓女子，因連日將粽子當正餐食用，導致膽結石掉入膽管引發嚴重感染，險些喪命。

陳女平時身形較為圓潤，本身患有膽結石，平時飲食也未特別忌口，偏好油炸及高澱粉食物。端午連假前連續數日以粽子代替正餐，隨後出現劇烈腹痛、發燒及尿液顏色變深等症狀，緊急前往台北慈濟醫院就醫。

經電腦斷層檢查發現，陳女罹患急性膽囊炎併發膽管炎，原因是膽結石脫落後卡在膽管內，造成膽道阻塞及嚴重感染。由於肝指數異常且病情危急，醫療團隊先進行經皮穿肝膽囊引流術排出發炎膽汁，再透過「經內視鏡逆行性膽胰管攝影取石術」取出膽管內結石，待感染控制後再手術切除膽囊，順利化解致命危機。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師鄭煜明表示，市售粽子常包入肥肉、鹹蛋黃等高油脂食材，平均一顆熱量約500大卡，相當於一餐熱量。當人體攝取大量油脂後，膽囊會強力收縮排出膽汁協助消化，若本身有膽結石，結石便可能被擠壓至膽囊出口或掉入膽管，進一步引發急性膽管炎。

鄭煜明指出，急性膽管炎典型症狀包括右上腹劇痛、高燒寒顫及黃疸，醫學上稱為「沙爾科三聯徵」。若延誤治療，可能惡化為敗血性休克，甚至危及生命。目前治療方式以內視鏡取石為主，術後須配合抗生素治療及飲食控制，避免病情復發。

除了膽道疾病外，鄭煜明提醒，粽子糯米含量高，容易造成胃排空延遲，引發脹氣、消化不良、胃食道逆流等問題；高油、高鹽特性也可能增加血脂、血壓及心腎負擔。糖尿病、高血壓、心血管疾病及慢性腎臟病患者更應控制食用量。

鄭煜明建議，民眾不要將粽子當作三餐主食，以每天不超過一顆為原則，並搭配蔬菜、水果及足夠水分。若食用後出現持續腹痛、發燒、黃疸或尿液顏色變深等症狀，應儘速就醫檢查，以免錯失治療時機。

影像檢查下，箭頭標註處為膽管結石，造成急性膽管炎。圖／台北慈濟醫院提供