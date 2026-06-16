中華郵政加速推動20碼郵件號碼 優化客服一站式服務

中華郵政桃園龜山成立郵政物流園區，其中北臺灣郵件作業中心啟用初期因設備、人力問題影響分揀效率，造成部分郵件延誤送達，董事長王國材決議成立專責輔導及行銷小組以推動20碼條碼，也指示客服中心須優化客服一站式服務，確保第一時間回應民眾需求。

北臺灣郵件作業中心啟用初期，因新場域、新設備及新作業流程同步上線，加上設備與人員磨合，影響部分郵件處理及封發作業時效，近日經設備優化與人力陸續到位，目前處理中心已逐步恢復正常。

王國材就「20碼郵件號碼推動策略」及「客服一站式服務」召開會議。為加速推動20碼郵件號碼（原14碼加寄達地郵遞區號），提升自動化機器分揀作業效率，中華郵政將成立專責輔導及行銷小組，包括訂定20碼交寄優惠辦法，提供客戶郵資折抵，以提升20碼使用率。

另也將訂定各等郵局輔導獎勵辦法及成效檢核制度，定期追蹤及列管。針對大宗客戶、政府機關及中小企業，輔導改採系統化產製20碼條碼，並推廣一般民眾使用EZPost網站寄件服務，線上預先建立20碼郵件託運單，加速窗口收寄郵件，另將於窗口設置自助20碼條碼列印設備，協助民眾快速完成郵件交寄。

針對客服優化，將以單一窗口「0800-700-365客服電話一站式服務」，透過客服人員跨單位協調及資料庫，未來民眾只要撥打電話到客服中心，即有專人直接回應，或由客服人員深入了解後回電，以提供更貼心且高效的專業服務。

中華郵政正值物流轉型時刻，面對推動轉型過程中遇到的各種挑戰，全體同仁將攜手克服問題且力求不斷精進，以獲得民眾的持續信賴。