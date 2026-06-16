連日下雨屏東大同高中全校大停電…變電箱損壞搶修 影響周邊1085戶

連日多雨，昨天下午3時47分，屏東市勝利路、大同北路、蘭州街、崇安街等一帶突然停電，台電調查發現，大同高中的用戶自備開關設備不良所致，受影響1085戶，台電在下午4時全部復電。校園部分，學校表示，搶修中，預計中午前恢復供電，今天上午仍正常上課。

屏東縣立大同高中變電箱昨天下午3時40分左右突然故障，校方表示，因連日多雨導致學校高壓電箱裡面配電盤lbs（高壓服載開關）負載啟動開關損壞及台電過載，以致全校大停電。

校方表示，已委由電機廠商及台電積極搶修中，預計16日中午12時前恢復供電。目前廠商維修中，也請上班同仁拔掉辦公室電腦、電風扇插座，今上午正常上課，屏東縣今上午沒有下雨，有些課程暫移到教室外上課。

台電表示，昨15日下午3時37分 屏東縣屏東市勝利路、蘭州街、崇安街、大同北路等一帶停電，接獲通報後，立即派員前往現場查修，事故原因是用戶自備開關設備不良所致，受影響用戶有1085戶，經加派人力進行搶修隔離，昨下午3時57分完成全部復電；大同高中部分待學校修護完成後，將配合送電。

屏東縣立大同高中變電箱故障，昨天影響周邊1085戶，台電在下午4時全部復電。校園部分，學校表示，搶修中，預計中午前恢復供電，今天上午正常上課。圖／讀者提供

屏東縣立大同高中變電箱故障，昨天影響周邊1085戶，台電在下午4時全部復電。校園部分，學校表示，搶修中，預計中午前恢復供電，今天上午仍正常上課。圖／讀者提供

屏東縣立大同高中變電箱故障，昨天影響周邊1085戶，台電在下午4時全部復電。校園部分，學校表示，搶修中，預計中午前恢復供電，今天上午仍正常上課。圖／讀者提供