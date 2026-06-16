相機裝美景、垃圾帶下山 太管處揪山友奇萊淨山

太魯閣國家公園管理處將於6月18日至21日端午連假期間舉辦「奇萊山區淨山活動」，號召志工深入高山步道及山屋周邊清理廢棄物，並歡迎已取得奇萊山區入園許可的山友在行程中視體能狀況共同響應，以實際行動守護山林環境。

太管處表示，此次淨山活動為期4天，首日由奇萊登山口出發，經小奇萊前往成功山屋；第二天續行至奇萊稜線山屋；第三天整理稜線山屋周邊環境後返回成功山屋；第四天則完成成功山屋周邊清潔工作後下山，志工們將沿途撿拾步道及山屋周遭垃圾，並以人力背負下山處理。

太管處指出，這不只是一次登山行程，更是一場守護自然環境的實踐行動，若連假期間正好安排攀登奇萊山的民眾，也可在能力許可範圍內加入淨山行列，維護山林潔淨。

處長劉守禮表示，奇萊山區擁有豐富且珍貴的高山生態資源，歡迎山友前來欣賞壯麗景色，但也呼籲大家落實「自己的垃圾自己帶下山」，讓山林只留下足跡，不留下廢棄物。

太管處提醒，奇萊山區因氣候變化快速、地形較具挑戰性，登山前應充分做好體能訓練及裝備準備，並依規定完成入園申請，同時遵守「無痕山林（Leave No Trace，LNT）」原則，維護珍貴自然環境。

太魯閣國家公園管理處將於6月18日至21日舉辦「奇萊山區淨山活動」，號召志工深入高山步道及山屋周邊清理廢棄物。圖／太管處提供