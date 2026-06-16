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超加工食品不只讓你變胖 醫示警：影響專注力、情緒與大腦發育

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
培根、火腿等食物品是鈉的主要來源，也是高加工食物，醫師提醒，應盡量選擇新鮮原型食物。圖／123RF
培根、火腿等食物品是鈉的主要來源，也是高加工食物，醫師提醒，應盡量選擇新鮮原型食物。圖／123RF

超加工食品（Ultra-processed Foods）充斥在日常飲食之中，根據國外研究顯示，食用大量超加工食品恐面臨更高的早逝風險，包括失智和致癌。孩子三餐接觸加工肉類、餅乾、汽水、泡麵、零食，以及含人工甜味劑、人工色素的食物，則讓肥胖、脂肪肝、代謝異常與情緒問題逐漸年輕化。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，超加工食品不僅增加罹患肥胖與糖尿病的機率，更可能透過「腸腦軸」影響專注力、情緒穩定與認知發展，家長應從小幫助孩子建立辨識食物與健康飲食的能力。

美國最新「2025至2030年飲食指南」（Dietary Guidelines for Americans）強調「吃真正的食物」（Eat Real Food）的重要性，鼓勵民眾回歸天然、少加工的飲食模式。所謂「真正的食物」，包括蔬菜、水果、豆類、魚類、雞蛋、堅果及天然穀物等原型食物。

鄭乃源指出，超加工食品經過多重製程，添加大量糖、鹽、油脂、人工香料與食品添加物，對健康構成威脅。尤其，兒童正處於大腦與身體快速發育階段，高糖、高油、高鹽飲食容易造成血糖劇烈波動，部分孩子吃完甜食後短時間看似精神旺盛，隨後卻出現疲倦、注意力下降、情緒煩躁，甚至影響夜間睡眠品質。

鄭乃源從多年健康檢查與預防醫學觀察發現，除了成年人外，愈來愈多年輕族群出現脂肪肝、代謝異常、慢性疲勞、腸胃功能失調及情緒壓力問題，而飲食型態改變正是重要原因之一。

近年醫學研究也發現，人體腸道與大腦之間存在密切的「腸腦軸」（Gut-Brain Axis）連結。當青少年長期攝取過多精緻糖類與加工食品，可能造成腸道菌相失衡，使慢性發炎反應增加，進而影響免疫功能、情緒調節與認知表現。部分孩子可能出現腹脹、便秘、過敏、專注力不足，甚至焦慮與情緒波動等。

許多人認為糖尿病與代謝症候群是中老年疾病，鄭乃源提醒，代謝異常在年輕時就已悄悄開始。台灣盛行手搖飲文化，加上高壓生活與高糖飲食習慣，已讓不少青少年提早出現血糖控制與胰島素阻抗問題。不過，建立健康飲食不代表全面禁止零食，可從認識食品標示開始，避開成分陷阱並控制熱量、糖分與鈉。

鄭乃源建議，每餐盡量攝取蔬菜、優質蛋白質及原型澱粉，減少加工火鍋料、油炸食品與濃厚醬料使用。飲品則可逐步從每天一杯手搖飲，改為白開水、無糖茶或鮮奶。規律的飲食節奏同樣重要，借調吃宵夜、三餐不定時，以及邊看螢幕邊進食，避免分心進食，這些習慣都可能干擾腸胃與代謝功能。

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