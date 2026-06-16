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屏東愛文芒果「登陸」法國最大批發市場 一顆要價1180元台幣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。圖／許展維提供
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。圖／許展維提供

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國的友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，吃到故鄉的芒果一解鄉愁。愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。

許展維感動說，昨晚深夜他收到在法國的台灣朋友傳簡訊跟他分享，「謝謝小米姐姐，我在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果，來自故鄉屏東」。

這名友人因為女兒在法國，每次去法國待上兩個月，這名友人跟許展維說，上周關注到縣長周春米粉專，跟農業部長陳駿季一起在枋山鄉為首次外銷法國愛文芒果封櫃，讓她滿心期待。

許展維說，這名友人還傳來拿著芒果在巴黎鐵塔前拍照，感謝農友種出世界級好滋味，讓全球看見台灣農業。

農業處表示，屏東縣是全台愛文芒果最早上市產區，主要產季為每年4月至6月，在農業部協助下，由屏東芒果代表台灣扛第一棒輸往歐洲，除了突破一萬公里的地理條件，更克服歐洲高規格的檢疫堡壘，愛文芒果正式進軍法國巴黎最大批發市場「Rungis」，後續深入法國米其林餐廳及精品超市通路。

屏東芒果在日韓穩定出口，還有外銷到香港、新加坡、紐澳等，現在多了歐洲市場。外銷業者指出，屏東芒果試跑歐洲檢疫通關流程，法國商實測甜度19.3度。首批台灣水果出貨6公噸，以芒果為大宗。

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，開心拿著芒果跟巴黎鐵塔合照。圖／許展維提供
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，開心拿著芒果跟巴黎鐵塔合照。圖／許展維提供

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」。圖／許展維提供
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」。圖／許展維提供

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。圖／許展維提供
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。圖／許展維提供

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，開心拿著芒果跟巴黎鐵塔合照。圖／許展維提供
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，開心拿著芒果跟巴黎鐵塔合照。圖／許展維提供

屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。圖／許展維提供
屏東愛文芒果進軍法國通路上架法國最大批發市場「Rungis」，議員許展維說，他在法國友人開心告訴他，「在法國超市終於買到賣到火紅的台灣芒果」，愛文芒果在法國的超市一顆賣到台幣1180元。圖／許展維提供

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