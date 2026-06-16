梅雨連炸八掌溪暴漲影響台3線吳鳳橋改建 公路局：未停工 持續安全監測

梅雨鋒面西南氣流影響，嘉義縣近期降下豐沛雨量，八掌溪水位暴漲，讓施工改建的台3線吳鳳橋工程受關注，施工期間需仰賴臨時便橋維持交通，用路人擔心暴漲溪水是否影響橋梁安全及工程進度。對此，公路局雲嘉南區養護工程分局表示，工程正常推進，並未停工，工地各項安全監測及防護措施均維持運作。

雲嘉南區養護工程分局指出，吳鳳橋改建工程整體進度約35.4%，雖然近期八掌溪水高漲，但施工團隊已依照汛期作業規範調整工項。目前僅於高灘地進行P1、P2橋墩柱頭工程，涉及主河道區域施工暫停，現場設置攔截索、救生圈等安全設施，維護施工人員安全。

降低豪雨對河道及工區造成影響，汛期前完成八掌溪河道疏浚與疏通作業，提升排洪能力。目前施工現場仍維持正常運作，豪雨並未對工程造成重大影響，也未達停工標準，所有施工均以人員與工地安全為最高原則。

吳鳳橋改建工程2024年12月1日開工，預計2028年3月31日完工。該橋是連結嘉義與阿里山重要交通節點，原橋已有近40年歷史，長期面臨梁底高度不足、橋長偏短及耐洪能力不足等問題。公路局歷經3度招標後，以4億4393萬元決標改建，將橋梁由原160公尺延長至180公尺，橋面全寬擴增至20公尺，並同步改善排水、照明及交通安全設施。

施工期間，承包商搭建便橋供車輛通行，利用多根H型鋼打入溪床作為支撐結構，並以貨櫃堆疊形成臨時橋墩。便橋啟用前均經專業技師檢測合格，並報請嘉義縣政府審查核准。工區白天安排專人巡查管制，夜間則透過監視系統進行24小時監控，隨時掌握橋梁及水位變化情形。

新橋將採南北側分階段施工，橋型改為三跨連續預力箱型梁橋，大幅提升橋梁耐洪與抗沖刷能力，改善河道通洪空間，降低極端氣候豪雨沖刷橋基風險。吳鳳橋是2000年「八掌溪事件」地點，當年4名工人受困沙洲，救援延誤遭洪水沖走，成為台灣重大公安事件。因此，工程特別強化職安，職安署規定，工區屬河川作業場所，施工單位須設置攔截索、救生圈等緊急救援設備，建立完整防災應變機制，確保施工人員安全無虞。

嘉義縣八掌溪水位暴漲，讓施工改建的台3線吳鳳橋工程受關注，施工期間需仰賴臨時便橋維持交通，用路人擔心暴漲溪水是否影響橋梁安全及工程進度。對此，公路局雲嘉南區養護工程分局表示，工程正常推進，並未停工，工地各項安全監測及防護措施均維持運作。圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供

嘉義縣八掌溪水位暴漲，讓施工改建的台3線吳鳳橋工程受關注，施工期間需仰賴臨時便橋維持交通，用路人擔心暴漲溪水是否影響橋梁安全及工程進度。對此，公路局雲嘉南區養護工程分局表示，工程正常推進，並未停工，工地各項安全監測及防護措施均維持運作。記者魯永明／攝影