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梅雨下對地方！仁義潭蓄水率衝破5成 嘉義水情大翻轉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
老天賞賜沛降甘霖，6月初以來梅雨鋒面及西南氣流接連帶來豐沛降雨，且降雨集中在水庫集水區，仁義潭水庫蓄水率由先前的1成多大幅回升至55.86%，蓄水量達1373.74萬噸。記者魯永明／攝影
老天賞賜沛降甘霖，6月初以來梅雨鋒面及西南氣流接連帶來豐沛降雨，且降雨集中在水庫集水區，仁義潭水庫蓄水率由先前的1成多大幅回升至55.86%，蓄水量達1373.74萬噸。記者魯永明／攝影

上半年高溫少雨，嘉義仁義潭蘭潭水庫蓄水率僅剩1至2成左右，水情告急。所幸，老天賞賜沛降甘霖，6月初以來梅雨鋒面及西南氣流接連帶來豐沛降雨，且降雨集中在水庫集水區，讓2座水庫水量快速回升，為嘉義地區水情帶來及時雨。

水利署統計，截至目前，仁義潭水庫蓄水率由先前的1成多大幅回升至55.86%，蓄水量達1373.74萬噸；蘭潭水庫蓄水率也由1成多提升至35.62%，蓄水量達327.56萬噸。2座水庫合計蓄水量達1,701.3萬噸，供水壓力明顯獲得紓解。

雖然水情好轉，但水利署仍持續採取聯合調度供水措施，由曾文水庫、烏山頭水庫及湖山水庫共同支援嘉義地區用水需求，並將仁義潭及蘭潭每日出水量控制在9萬噸以下，希望進一步延長水庫供水時間，提高供水穩定度。

氣象署嘉義氣象站監測，6月初至今，仁義潭上游集水區累積雨量相當可觀，番路鄉獨立山及紫雲等雨量站累積降雨均突破300毫米。尤其6月9日降雨最為顯著

，仁義潭單日進水量高達162萬噸，瞬間最大進水流量達每秒25噸。大量雨水順著八掌溪流域匯集，經番路鄉觸口附近取水設施持續導入仁義潭，使水庫水位

快速上升。短短4天內，仁義潭蓄水率從約2成迅速攀升至超過5成，展現驚人的蓄水成效。

降雨不僅讓嘉義水庫大進補，也為南部最大水庫曾文水庫帶來豐沛水源。氣象署資料，曾文溪上游大埔地區多處測站降下豪雨，其中菜公田測站累積雨量更達591.55毫米。龐大雨量持續匯入曾文溪流域，推升曾文水庫水位與蓄水量，對南部整體供水穩定具有重要助益。梅雨鋒面帶來顯著降雨接近尾聲，未來幾天降雨將逐漸趨緩，天氣有望轉為穩定。

雖近期降雨大幅改善南部地區水情，但水利署持續監控各水庫蓄水狀況及後續降雨情形，透過跨區聯合調度與彈性供水管理，確保民生、農業及產業用水需

求穩定無虞，同時提升面對極端氣候的調適能力。

老天賞賜沛降甘霖，6月初以來梅雨鋒面及西南氣流接連帶來豐沛降雨，且降雨集中在水庫集水區，仁義潭水庫蓄水率由先前的1成多大幅回升至55.86%，蓄水量達1373.74萬噸。記者魯永明／攝影
老天賞賜沛降甘霖，6月初以來梅雨鋒面及西南氣流接連帶來豐沛降雨，且降雨集中在水庫集水區，仁義潭水庫蓄水率由先前的1成多大幅回升至55.86%，蓄水量達1373.74萬噸。記者魯永明／攝影

嘉義 仁義潭 蘭潭

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