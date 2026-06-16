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梅雨季「下到快發霉？」粉專估將落幕：颱風季準備登場
這波梅雨下了快兩周，不少人覺得「下到快發霉」，希望天氣趕快放晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年梅雨季已逐漸進入尾聲，接下來將告別梅雨季，正式迎接盛夏及颱風季。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過連日降雨挹注，各地水庫都有不錯進帳，其中民生用水最吃緊的南化水庫蓄水率已突破78%，對南部供水而言無疑是一場相當關鍵的及時雨。
隨著鋒面逐漸遠離，西南風同步減弱，台灣附近水氣明顯減少，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周二西南風持續帶來水氣，各地仍有短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除出現較大雨勢。周三隨著鋒面更加北抬遠離，西南風也將同步減弱，台灣附近水氣明顯減少，天氣逐步回穩。
周四到端午連假，太平洋高壓勢力逐漸增強並接手主導天氣，連日陰雨型態逐漸轉回熟悉的夏季模式，高溫悶熱、午後局部雷陣雨。
至於颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著梅雨鋒面逐漸北移、太平洋高壓勢力增強，月底確實有機會進入較有利於熱帶系統發展的環境。不過目前時間仍久，各項模式預報分歧仍大，現階段還不適合過早下定論。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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