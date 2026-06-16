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端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

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端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
端午連假起各地天氣高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
端午連假起各地天氣高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

周五起端午節3天連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，周五至下周四太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，今、明兩天滯留鋒稍減弱，仍在「西南季風」範圍内，未降雨時白天微熱；迎風面易降雨、午後對流旺盛。周四(18日)西南季風減弱，午後仍有局部雷陣雨。

今日各地區氣溫如下：北部23至32度、中部23至32度、南部23至32度及東部22至31度。

此外，吳德榮說，周末(20、21日)前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 端午節 菲律賓

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