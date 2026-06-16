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旅宿業者突圍 力拚拓展國際客源
過去每逢連假，國旅訂房率幾乎都會衝高，但如今即便端午節有三天連假，住房率也未必能突破五成，顯示國旅恐面臨「連假效應鈍化」。業者指出，國旅雖未全面崩盤，但旅客不留宿的情況顯著，積極擴展國際客源較實在。
中國民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧說，過去想到連假就想到國旅，疫情期間不能出國，民眾悶壞了因此出現「報復性國旅」，但疫後就不願留在台灣旅遊。
卓倩慧表示，台灣一日生活圈並非難事，旅客偏向快閃一日遊或兩天一夜遊，認為中央及地方應加快改善景區硬軟體設施，並積極擴展國際客源，才能突破目前國旅鈍化窘境。
世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，端午連假接近期末考，暑假檔期將近，家長會等孩子放暑假再規畫出遊，因此端午連假不太容易達到先前勞動節、清明節連假的訂房率。
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